Sector privado en el NOA: cómo calcular cuánto te toca de aguinaldo 2026

El pago del aguinaldo 2026 para los trabajadores del sector privado entra en su etapa decisiva en las provincias del NOA, luego de que distintas administraciones públicas concretaran la acreditación para sus empleados estatales. El vencimiento legal de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario es el 30 de junio.

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En Jujuy, la primera cuota del aguinaldo de los trabajadores de la administración pública provincial fue depositada durante el martes 23 y el miércoles 24 de junio. En Salta, por su parte, el Gobierno provincial había establecido el pago para el 16 de junio.

Con los cronogramas estatales ya cumplidos, la atención se concentra ahora en los trabajadores registrados de empresas, comercios y actividades privadas, cuyos empleadores deben respetar las condiciones establecidas por la legislación laboral nacional.

La Ley de Contrato de Trabajo dispone que el Sueldo Anual Complementario debe abonarse en dos cuotas durante el año.

La primera tiene como fecha de vencimiento el 30 de junio y la segunda debe pagarse antes del 18 de diciembre.

Si bien algunas interpretaciones extienden al aguinaldo el plazo general de hasta cuatro días hábiles previsto para el pago de las remuneraciones mensuales, la normativa y la información oficial establecen expresamente el 30 de junio como vencimiento de la primera cuota.

Por ese motivo, el trabajador debe tomar esa jornada como la fecha legal de referencia. En caso de que el depósito no se concrete, podrá solicitar explicaciones al empleador, revisar su convenio colectivo o consultar con el organismo laboral correspondiente.

Cómo calcular el aguinaldo de junio

La primera cuota del aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual bruta devengada entre enero y junio de 2026.

La cuenta no se realiza necesariamente sobre el último sueldo cobrado. Primero deben compararse las remuneraciones de los seis meses y detectar cuál fue la más alta.

La fórmula para quienes trabajaron todo el semestre es la siguiente:

Mejor remuneración bruta del semestre ÷ 2 = aguinaldo bruto

Por ejemplo, si el sueldo bruto más alto entre enero y junio fue de $1.100.000, el cálculo será:

$1.100.000 ÷ 2 = $550.000 de aguinaldo bruto

El depósito final puede ser menor debido a los descuentos legales que correspondan sobre la remuneración.

Qué conceptos deben incluirse

Para determinar cuál fue el mejor salario del semestre deben considerarse los conceptos remunerativos liquidados durante cada mes.

Entre ellos pueden encontrarse:

El sueldo básico.

Las horas extras.

Las comisiones.

Los adicionales remunerativos.

Los premios remunerativos.

El presentismo, cuando tenga carácter remunerativo.

Otros conceptos contemplados en el convenio de la actividad.

En general, los conceptos expresamente identificados como no remunerativos no integran la base del aguinaldo, salvo que una norma o acuerdo particular establezca lo contrario.

Para evitar errores, la recomendación es revisar los recibos de sueldo desde enero hasta junio y comparar el total bruto remunerativo de cada período, no solamente el dinero neto acreditado en la cuenta bancaria.

Qué pasa si se trabajó menos de seis meses

Quienes comenzaron a trabajar después del 1 de enero también tienen derecho a cobrar el aguinaldo, aunque de manera proporcional al tiempo trabajado durante el semestre.

Una fórmula sencilla para calcularlo por meses es:

Mejor remuneración bruta ÷ 12 × meses trabajados

Por ejemplo, si la mayor remuneración fue de $1.100.000 y la persona trabajó cuatro meses, la cuenta será:

$1.100.000 ÷ 12 × 4 = $366.666,67

Cuando el ingreso se produjo a mitad de un mes o existieron períodos sin remuneración, el cálculo debe ajustarse de acuerdo con los días efectivamente trabajados.

El aguinaldo no es la mitad del último sueldo

Uno de los errores más frecuentes consiste en dividir por dos el salario de junio sin revisar los meses anteriores.

Si durante otro período se cobraron horas extras, comisiones, premios u otro adicional remunerativo y ese total resultó superior, el empleador deberá utilizar ese mes como base.

Por ejemplo, si en mayo el trabajador tuvo su mejor remuneración debido al cobro de comisiones, será ese importe el que deberá considerarse, aunque el sueldo de junio haya sido menor.