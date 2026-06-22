La ANMAT prohibió la venta de varias cremas humectantes y autobronceantes

La ANMAT prohibió una serie de cremas humectantes y autobronceantes.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este lunes la prohibición de comercialización en todo el territorio nacional de una línea de cremas humectantes y autobronceantes pertenecientes a una misma marca.

La medida quedó oficializada mediante la Disposición 3754/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular del organismo, Luis Eduardo Fontana.

ANMAT prohibió este lunes la venta en todo el país de una serie de cremas humectantes y autobronceantes. El mensaje de ANMAT tras la medida En dicho documento, la ANMAT estableció la prohibición del "uso, comercialización, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y tamaños de los productos identificados como: 1. Crema corporal autobronceante orgánica marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 2. Crema humectante prolongadora del color marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 3. Bruma facial autobronceante marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 4. Tanning drops marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 5. Mousse autobronceante marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 6. Gel exfoliante corporal marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 7. Crema autobronceante facial marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado hasta tanto se encuentren regularizados".

La ANMAT prohibió una serie de cremas humectantes y autobronceantes. Según la ANMAT, se trata de “productos ilegítimos” que no cuentan con el registro correspondiente ante el organismo. Ante este escenario y con el objetivo de “proteger a potenciales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados”, se resolvió recomendar la prohibición de su comercialización en el país.

De acuerdo con la Anmat se trata de productos ilegítimos que no están debidamente inscriptos ante dicho organismo. "Se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, en virtud de que tales productos estarían infringiendo los artículos 1° y 3° de la Res. (ex MS y AS) N° 155/98", alertó la ANMAT.

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