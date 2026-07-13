La Anmat retiró del mercado cosméticos de cuatro marcas por irregularidades

La ANMAT prohibió la venta de una serie de cremas faciales y los cosméticos de cuatro marcas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) estableció este lunes la prohibición, en todo el territorio argentino, de la utilización, comercialización, circulación y promoción de diversos productos cosméticos pertenecientes a las marcas Ushas, Fayankou, Kakaziyan y Chovemoar .

La decisión quedó formalizada mediante la Disposición 4193/2026 , publicada en el Boletín Oficial y rubricada por el titular del organismo, Luis Eduardo Fontana .

En el documento oficial se determinó la prohibición del "uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos cosméticos que a continuación se detallan, y todo otro producto cosmético de las referidas marcas, en todas sus presentaciones y contenidos netos, hasta tanto se encuentren debidamente regularizados: 1) Máscara facial ROSE FACIAL MASK marca 'USHAS' , 25 ml, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 2) Máscara facial LEMON BRIGHTEN FACIAL MASK WHITENING SKIN marca 'FAYANKOU' , 25 ml, vencimiento: 06/2028, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 3) Máscara facial FACIAL MASK marca 'KAKAZIYAN CARTOON MASK' , made in China, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 4) Máscara facial MASK PACK marca 'KAKAZIYAN CARTOON MASK' , 30 ml, made in China, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 5) Máscara de manos marca 'CHOVEMOAR' , 36 g, lote: HBD12C1, exp: 20240411, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado".

La medida alcanza además a cualquier otro artículo cosmético perteneciente a esas cuatro firmas, sin importar su formato o tamaño , hasta tanto las empresas regularicen su situación y obtengan la correspondiente autorización ante el organismo sanitario .

ANMAT ordenó eliminar avisos y publicaciones

Además de bloquear su venta en establecimientos comerciales, la Anmat dispuso la eliminación de los avisos y publicaciones que ofrecían estos productos en plataformas digitales de compra y venta. Los artículos fueron detectados a partir de controles realizados por internet y de inspecciones en distintos comercios de la Ciudad de Buenos Aires, que también contaban con servicios de envío hacia diferentes puntos del país.

De acuerdo con lo informado por la Anmat, la revisión de sus registros oficiales no arrojó resultados compatibles con los datos consignados en los envases de los productos analizados, por lo que no se hallaron cosméticos inscriptos que coincidieran con esa información.

El organismo indicó que estos artículos son considerados de origen irregular y advirtió que no existen garantías respecto de que hayan sido fabricados bajo condiciones sanitarias y de higiene apropiadas, ni de que sus composiciones incluyan exclusivamente componentes autorizados por la normativa vigente.

El organismo también señaló que los productos cosméticos no contarían con una importación realizada a través de empresas autorizadas ni habrían ingresado al país siguiendo los canales oficiales de aprobación establecidos. Por esta razón, la restricción dispuesta incluye tanto su utilización como su comercialización, difusión y oferta en plataformas digitales de venta.