Cuánto deja un plazo fijo de $1 millón a 30 días en julio 2026

La diferencia entre las tasas que ofrecen las entidades financieras argentinas impacta directamente en el resultado que reciben los ahorristas al finalizar el plazo fijo. Para una inversión de $1 millón a 30 días, la diferencia entre las opciones menos y más convenientes del relevamiento puede superar los $5.000 en un solo mes.
Qué ofrecen los principales bancos
Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, el Banco Nación ofrece una TNA del 19%. De esta manera, un plazo fijo de $1 millón alcanza un monto final de $1.015.616,44 después de 30 días.
El Banco Galicia y el Banco Credicoop tienen una tasa del 17,5%, con un resultado final de $1.014.383,56.
Por su parte, el BBVA Argentina ofrece una TNA del 18,25%, por lo que el depósito llega a $1.015.000.
El Banco Santander y el Banco Patagonia aparecen entre las entidades con las tasas más bajas del relevamiento. Ambos ofrecen un 16% y dejan un monto final de $1.013.150,68.
Dentro de este grupo, el Banco Provincia de Buenos Aires se destaca con una tasa del 21%, que lleva el depósito inicial hasta los $1.017.260,27.
El Banco Macro, en tanto, paga una TNA del 19,5% y permite alcanzar los $1.016.027,40 al finalizar el período.
El ICBC Argentina informa una tasa del 17,2%, con un resultado de $1.014.182,19, mientras que el Banco Ciudad ofrece un 17% y un monto final de $1.014.041,10.
Las entidades que ofrecen las tasas más altas
Las mejores tasas del relevamiento corresponden a Crédito Regional Compañía Financiera y Reba Compañía Financiera, que ofrecen una TNA del 23%.
En ambos casos, un depósito de $1 millón durante 30 días alcanza un monto final de $1.018.315,07.
Un escalón más abajo se encuentra el Banco Meridian, con una tasa del 22,25% y un resultado de $1.017.959,13.
El Banco Bica, el Banco CMF y el Banco Voii ofrecen una TNA del 22%, por lo que el monto final llega a $1.017.808,22.
También aparecen entre las propuestas más competitivas el Banco del Sol, el Banco Mariva y Bibank, con una tasa del 21% y un resultado de $1.017.260,27.
Cuánto paga cada banco por un plazo fijo de $1 millón
- Banco Nación: 19% – $1.015.616,44.
- Banco Galicia: 17,5% – $1.014.383,56.
- Banco BBVA: 18,25% – $1.015.000.
- Banco Santander: 16% – $1.013.150,68.
- Banco Provincia de Buenos Aires: 21% – $1.017.260,27.
- Banco Macro: 19,5% – $1.016.027,40.
- ICBC Argentina: 17,2% – $1.014.182,19.
- Banco Ciudad: 17% – $1.014.041,10.
- Banco Patagonia: 16% – $1.013.150,68.
- Banco Credicoop: 17,5% – $1.014.383,56.
- Banco Bica: 22% – $1.017.808,22.
- Banco CMF: 22% – $1.017.808,22.
- Banco Comafi: 17% – $1.014.041,10.
- Banco de Comercio: 19% – $1.015.616,44.
- Banco de Formosa: 18,5% – $1.015.205,48.
- Banco de Córdoba: 20,75% – $1.016.972,60.
- Banco del Chubut: 19% – $1.015.616,44.
- Banco del Sol: 21% – $1.017.260,27.
- Banco Dino: 20% – $1.016.438,36.
- Banco Hipotecario: 20,5% – $1.016.685,62.
- Banco Julio: 19% – $1.015.616,44.
- Banco Mariva: 21% – $1.017.260,27.
- Banco Masventas: 19% – $1.015.616,44.
- Banco Meridian: 22,25% – $1.017.959,13.
- Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19% – $1.015.616,44.
- Banco Voii: 22% – $1.017.808,22.
- Bibank: 21% – $1.017.260,27.
- Crédito Regional: 23% – $1.018.315,07.
- Reba: 23% – $1.018.315,07.
Opciones online para quienes no son clientes
Varias entidades permiten constituir plazos fijos online sin necesidad de tener una cuenta bancaria previa.
Esta posibilidad amplía las alternativas para los ahorristas que buscan mejores rendimientos, ya que algunas de las tasas más altas corresponden a entidades que aceptan depósitos digitales de personas que no son clientes.
Entre las opciones más competitivas se encuentran Banco Meridian, Banco Bica, Banco CMF, Banco Voii, Crédito Regional y Reba.
Antes de elegir una entidad, resulta importante comparar la tasa ofrecida, el monto final y las condiciones de cada operación.
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