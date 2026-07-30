Muerte del bebé en el Materno Infantil: exhumarán el cuerpo para determinar cómo murió

La Justicia ordenó la exhumación del bebé de Ayelén Ríos, quien murió días atrás en el Hospital Materno Infantil de Jujuy . El procedimiento permitirá realizar la autopsia y sumar nuevos elementos a la investigación iniciada tras la denuncia de la familia.

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La decisión fue confirmada por el abogado Carlos Sebastián Espada, representante de la joven y sus familiares, quienes cuestionaron la asistencia recibida durante las horas previas al fallecimiento.

El cuerpo del bebé será exhumado para que los profesionales puedan practicar los estudios forenses correspondientes y establecer con precisión las causas de la muerte.

“La autopsia constituye una medida de prueba fundamental para conocer con precisión las causas del fallecimiento y aportar elementos objetivos a la investigación”, indicó Espada al confirmar la resolución judicial.

Hasta el momento, la causa se encuentra en una etapa investigativa. La medida no determina por sí misma la existencia de un delito ni responsabilidades individuales, pero permitirá obtener información médica y científica relevante para el expediente.

Qué investiga la Justicia

La investigación comenzó luego de la denuncia presentada por la familia de Ayelén Ríos, que sostiene que habrían existido demoras y falencias durante la atención de la joven en el Hospital Materno Infantil.

Según había explicado el abogado, Ayelén ingresó al establecimiento con un importante sangrado. La pesquisa buscará determinar si la situación fue abordada como una emergencia y si las decisiones tomadas por el personal que intervino fueron adecuadas.

Espada señaló que se analizará si existieron conductas imprudentes o negligentes y, en ese caso, si alguna de ellas podría tener relevancia penal.

La Justicia deberá reconstruir el procedimiento médico, revisar la documentación clínica, determinar los horarios de atención e identificar a los profesionales que participaron en cada instancia.

El relato de la familia de Ayelén Ríos

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Ayelén cursaba un embarazo de aproximadamente 38 semanas cuando llegó al hospital con abundante pérdida de sangre.

Su madre relató que la joven permaneció varias horas esperando una atención definitiva mientras su estado se agravaba. Finalmente, el bebé nació sin vida y Ayelén debió ser intervenida de urgencia.

Hospital Materno Infantil de Jujuy

La hermana de la paciente también contó que habían concurrido al Hospital Materno Infantil el día anterior debido a los dolores que presentaba. Según afirmó, Ayelén fue enviada nuevamente a su domicilio y regresó al día siguiente cuando comenzó el sangrado.

En una entrevista anterior, la familia había señalado que la joven llegó al nosocomio cerca de las 17.30 y que inicialmente tuvieron dificultades para que fuera recibida debido a que no contaban con el DNI ni con la documentación del embarazo. También sostuvieron que existían diferencias sobre la cantidad de semanas de gestación.

El pedido de respuestas por la muerte del bebé

Ayelén había expresado públicamente el dolor que atraviesa desde la muerte de su hijo y reclamó respuestas sobre lo sucedido durante su atención.

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La joven también contó que fue recibida por autoridades del Ministerio de Salud y aseguró que durante ese encuentro le comunicaron que se analizaría la actuación del personal involucrado.

Sin embargo, la investigación judicial deberá establecer de manera independiente cómo ocurrió el fallecimiento y si existe alguna responsabilidad penal.

Cómo continuará la investigación

Con la exhumación y la posterior autopsia, la causa incorporará una de las principales medidas probatorias solicitadas para esclarecer el caso.

Los resultados deberán ser analizados junto con la historia clínica, los registros del hospital, los informes profesionales y las declaraciones de los familiares y del personal sanitario.