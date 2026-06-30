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30 de junio de 2026 - 19:56
Policiales.

Un auto volcó en Alto Comedero tras chocar contra un vehículo estacionado

Un auto volcó en la avenida Pachamama, en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, luego de chocar contra otro vehículo que se encontraba estacionado.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Un auto volcó en Alto Comedero tras chocar contra un vehículo estacionado

Un auto volcó en Alto Comedero tras chocar contra un vehículo estacionado

Un auto volcó sobre la avenida Pachamama, en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, luego de impactar contra otro vehículo que se encontraba estacionado. El siniestro generó preocupación entre los vecinos de la zona.

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“Lo primero que vi fue mi auto todo chocado. Después vi que el auto estaba dado vuelta y no sabía qué suponer”, contó el dueño del auto estacionado. “Según lo que dicen, no se cruzó, vino, golpeó y chocó el auto por atrás. Es lo que me dieron a entender”.

El auto chocado
El auto chocado

El auto chocado

En el auto que chocó al otro viajaban tres pasajeros, un hombre, una mujer y un menor de edad. “Vivo acá y lo dejó estacionado siempre. Tengo los papeles al día, el seguro, todo, pero igual no sé cómo haré para arreglar ahora”, lamentó.

auto volcado Alto Comedero

La novia del dueño del auto chocado, contó que “estábamos durmiendo y escuchamos un golpe fuerte. Nos levantamos y pensamos que solamente era el auto que se había dado vuelta. Después nos dimos cuenta de que habían chocado el auto de nosotros”.

Veo que el señor que estaba manejando se estaba yendo con el nene. Estaban alcoholizados y se estaban yendo, se querían dar a la fuga. Entonces yo fui, lo agarré y lo tuve acá hasta que vino la Policía”, relató la joven.

“Ya tenemos video. Vino también el dueño del auto, que dice que no es el dueño del auto, o sea, hay otra dueña. Y bueno, nosotros queríamos arreglar una solución con esto, porque nos está perjudicando. Es un daño material, pero a nosotros nos están perjudicando en todos los sentidos”.

Aseguró que “estaban alcoholizados, tanto el señor como la chica, la madre del nene. Estaban alcoholizados y se querían dar a la fuga. No sé, se estaban yendo prácticamente. Yo fui ahí y lo agarré casi acá en la esquina, para que no se vayan”.

Crecen los accidentes

Desde el Hospital Pablo Soria, principal centro de referencia de la provincia para la atención de emergencias y pacientes con lesiones graves, advirtieron que los siniestros viales muestran una tendencia en aumento, especialmente aquellos protagonizados por motociclistas.

La señal de alerta surge de los ingresos diarios que registra la guardia del establecimiento, donde una gran cantidad de pacientes llega tras sufrir accidentes en calles, avenidas y rutas de distintos puntos de Jujuy. Por su nivel de complejidad, el hospital recibe derivaciones de toda la provincia y concentra buena parte de las urgencias vinculadas a traumatismos.

En ese contexto, la directora del Hospital Pablo Soria, Roxana Alanis, remarcó que las motos continúan encabezando las estadísticas de siniestralidad vial. “Tenemos un aumento de accidentes, sobre todo causados por motos. Son las mayores causales de accidentes en Jujuy”, afirmó.

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