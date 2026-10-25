María Corina Machado regresó a Venezuela después de casi diez meses en el exilio

La líder opositora venezolana María Corina Machado regresó este domingo 25 de octubre a Venezuela después de permanecer casi diez meses fuera del país. La dirigente, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, confirmó su retorno a través de las redes sociales y reapareció públicamente en el estado Lara, donde fue recibida por simpatizantes.

“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado en su cuenta de X, en un mensaje que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y dirigentes de la oposición venezolana.

Su regreso se produce en medio de las negociaciones políticas sobre el futuro institucional de Venezuela, después de la detención de Nicolás Maduro en enero de este año.

La dirigente reapareció en el Santuario de la Divina Pastora, en el estado Lara, donde participó de una celebración religiosa acompañada por integrantes de su espacio político.

Las imágenes de su llegada comenzaron a circular en las redes sociales y mostraron el reencuentro con ciudadanos venezolanos después de varios meses de ausencia.

Machado había salido del país en diciembre de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. Anteriormente, había permanecido durante meses en la clandestinidad tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuyos resultados fueron cuestionados por la oposición.

Durante su permanencia en el exterior, denunció distintos impedimentos para regresar y manifestó en reiteradas oportunidades su intención de participar directamente en el proceso político venezolano.

María Corina Machado.

Edmundo González Urrutia celebró el regreso y anunció que también volverá

Edmundo González Urrutia, dirigente opositor que permanece exiliado en España, celebró públicamente la llegada de Machado. “¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano”, expresó.

“Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”, agregó. González también anticipó sus intenciones de regresar al país: “Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad”.

El escenario político que encuentra Machado en Venezuela

El regreso ocurre una semana después de que la Plataforma Unitaria anunciara un “Gran Acuerdo Nacional” para coordinar las acciones de distintos sectores opositores y avanzar en una propuesta de transición democrática.

El documento ratificó el liderazgo político de Machado y planteó la necesidad de establecer condiciones para futuras elecciones generales.

Entre los reclamos figuran la liberación de presos políticos, el retorno de exiliados, el levantamiento de inhabilitaciones políticas y la realización de elecciones libres y verificables.