María Corina Machado confirmó que será candidata presidencial en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció este sábado en Panamá que será candidata a presidenta de Venezuela y aseguró que regresará a su país antes de que finalice 2026. La dirigente realizó estas declaraciones durante una reunión con referentes de la oposición venezolana y representantes internacionales.

“Yo seré candidata, pero podrá haber otros, por supuesto” , expresó Machado al referirse a una futura elección presidencial que, según afirmó, deberá desarrollarse bajo condiciones “libres y justas”.

La dirigente permanece exiliada desde diciembre de 2025 , luego de haber pasado casi un año escondida en distintos puntos de Venezuela. Posteriormente viajó a Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 por su trayectoria política y su defensa de la democracia.

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El anuncio se produce en un escenario político complejo para Venezuela, marcado por la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos a comienzos de este año y el posterior respaldo de la administración de Donald Trump a una transición encabezada por sectores del chavismo.

La agenda de María Corina Machado

Machado insistió en que la oposición mantiene el objetivo de avanzar hacia una transición democrática mediante elecciones transparentes. En ese sentido, explicó que organizar unos comicios con garantías reales requeriría entre siete y nueve meses de preparación. Entre las condiciones necesarias mencionó la designación de autoridades electorales neutrales, la actualización del padrón y garantías para la participación de candidatos opositores sin restricciones.

En los últimos años, Machado se consolidó como la principal figura opositora al chavismo. Sin embargo, el gobierno venezolano le impidió competir en las elecciones presidenciales de 2024, lo que derivó en su apoyo a la candidatura del exembajador Edmundo González Urrutia. Aunque el oficialismo proclamó rápidamente la victoria de Maduro, la oposición denunció irregularidades y sostuvo que González Urrutia había ganado los comicios.