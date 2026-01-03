sábado 03 de enero de 2026

3 de enero de 2026 - 12:49
Internacional.

María Corina Machado: "¡Llegó la hora de la libertad!"

En un comunicado difundido este sábado, la dirigente opositora María Corina Machado celebró la detención de Nicolás Maduro y convocó a la movilización.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
María Corina Machado.

María Corina Machado.

El documento inicia con un mensaje directo a la ciudadanía: “Venezolanos, llegó la HORA DE LA LIBERTAD”. Allí, Machado sostuvo que Nicolás Maduro “desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”.

En ese marco, señaló que, ante la negativa del mandatario a aceptar “una salida negociada”, el gobierno de Estados Unidos “ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”.

Soberanía popular y liberación de presos políticos

En otro tramo del comunicado, la referente opositora afirmó que comienza un nuevo tiempo político. “Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país”, expresó.

Machado enumeró una serie de objetivos inmediatos: “Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”. También destacó el recorrido de la oposición durante los últimos años: “Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”.

Respaldo a Edmundo González Urrutia

Uno de los puntos centrales del mensaje fue el reconocimiento explícito a Edmundo González Urrutia. Según expresó Machado, “esta es la hora de los ciudadanos” y de quienes “elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela ”.

En ese sentido, reclamó que el dirigente “asuma de inmediato su mandato constitucional” y sea “reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

Llamado a la organización y la movilización

Machado sostuvo que la oposición se encuentra preparada para avanzar en el proceso político. “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, afirmó.

Pidió mantenerse “vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática”, y remarcó que se trata de un proceso “que nos necesita a TODOS”.

A los ciudadanos que se encuentran dentro de Venezuela les pidió estar atentos a futuras comunicaciones oficiales, mientras que a quienes viven en el exterior les solicitó “activarse”, involucrar a gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometerlos con “la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.

image

