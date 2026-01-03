María Corina Machado: "¡Llegó la hora de la libertad!"

Tras la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela en un operativo encabezado por Estados Unidos , la dirigente opositora y premio Nóbel de la paz, María Corina Machado, difundió un extenso comunicado dirigido al pueblo venezolano. En el texto, fechado el sábado 3 de enero de 2026, habló de “la hora de la libertad”, llamó a sostener la movilización social y afirmó que comienza una etapa de transición democrática en el país.

Operativo. Donald Trump: "Vamos a dirigir el país hasta que llegue el momento de una transición segura"

El documento inicia con un mensaje directo a la ciudadanía: “ Venezolanos, llegó la HORA DE LA LIBERTAD ”. Allí, Machado sostuvo que Nicolás Maduro “desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”.

En ese marco, señaló que, ante la negativa del mandatario a aceptar “una salida negociada”, el gobierno de Estados Unidos “ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”.

En otro tramo del comunicado, la referente opositora afirmó que comienza un nuevo tiempo político. “Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país” , expresó.

Machado enumeró una serie de objetivos inmediatos: “Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”. También destacó el recorrido de la oposición durante los últimos años: “Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”.

Respaldo a Edmundo González Urrutia

Uno de los puntos centrales del mensaje fue el reconocimiento explícito a Edmundo González Urrutia. Según expresó Machado, “esta es la hora de los ciudadanos” y de quienes “elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela ”.

En ese sentido, reclamó que el dirigente “asuma de inmediato su mandato constitucional” y sea “reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

Llamado a la organización y la movilización

Machado sostuvo que la oposición se encuentra preparada para avanzar en el proceso político. “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, afirmó.

Pidió mantenerse “vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática”, y remarcó que se trata de un proceso “que nos necesita a TODOS”.

A los ciudadanos que se encuentran dentro de Venezuela les pidió estar atentos a futuras comunicaciones oficiales, mientras que a quienes viven en el exterior les solicitó “activarse”, involucrar a gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometerlos con “la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.