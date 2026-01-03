María Corina Machado: "¡Llegó la hora de la libertad!"

El documento inicia con un mensaje directo a la ciudadanía: “Venezolanos, llegó la HORA DE LA LIBERTAD”. Allí, Machado sostuvo que Nicolás Maduro “desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”.
En ese marco, señaló que, ante la negativa del mandatario a aceptar “una salida negociada”, el gobierno de Estados Unidos “ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”.
Soberanía popular y liberación de presos políticos
En otro tramo del comunicado, la referente opositora afirmó que comienza un nuevo tiempo político. “Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país”, expresó.
Machado enumeró una serie de objetivos inmediatos: “Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”. También destacó el recorrido de la oposición durante los últimos años: “Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”.
En ese sentido, reclamó que el dirigente “asuma de inmediato su mandato constitucional” y sea “reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.
Llamado a la organización y la movilización
Machado sostuvo que la oposición se encuentra preparada para avanzar en el proceso político. “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, afirmó.
Pidió mantenerse “vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática”, y remarcó que se trata de un proceso “que nos necesita a TODOS”.
A los ciudadanos que se encuentran dentro de Venezuela les pidió estar atentos a futuras comunicaciones oficiales, mientras que a quienes viven en el exterior les solicitó “activarse”, involucrar a gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometerlos con “la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.