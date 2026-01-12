Machado, líder de un sector de la oposición venezolana que ganó reconocimiento en diferentes espacios internacionales, emprendió este viaje a Europa en medio de una agenda que incluye encuentros con líderes políticos y organismos internacionales.
El Vaticano no ofreció detalles de la audiencia, y el comunicado oficial se limitó a informar la presencia de Machado en la lista de audiencias del papa León XIV, sin mayores precisiones sobre la duración ni los asuntos abordados.
Embed - El papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano
Detalles del encuentro y contexto
La audiencia se realizó este lunes por la mañana en la Ciudad del Vaticano, según la información publicada por la oficina de prensa del Vaticano. El registro oficial de la agenda papal incluyó el nombre de María Corina Machado junto a otras personalidades atendidas por el pontífice.
Machado había anunciado previamente parte de su agenda internacional, que contempla viajes y reuniones con actores políticos y diplomáticos en distintos países, aunque no se especificaron los detalles de este pasaje por Roma.
El Vaticano y Venezuela en la agenda pontificia
En los últimos días, el Vaticano estuvo en el centro de informaciones relacionadas con la situación en Venezuela, luego de publicaciones que señalan intentos de la Santa Sede por mediar para ofrecer asilo al expresidente Nicolás Maduro antes de su captura por fuerzas estadounidenses, propuesta que no prosperó.
Ese reporte indica que el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, habría conversado con el embajador estadounidense ante la Santa Sede sobre una supuesta oferta rusa para conceder asilo a Maduro, aunque no se concretó.
Además, el papa León XIV pronunció mensajes públicos sobre Venezuela y la necesidad de respetar la soberanía y el bienestar del pueblo venezolano, en un contexto marcado por la atención internacional a la situación político-diplomática en ese país.