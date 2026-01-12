El papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano

El papa León XIV recibió este lunes 12 de enero en el Vaticano a la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado , informó la oficina de prensa de la Santa Sede. El nombre de la dirigente figura en la lista oficial de audiencias del pontífice, sin que se hayan dado a conocer más datos sobre los temas tratados durante la reunión.

Tensión mundial. El papa León XIV pidió el bienestar de los venezolanos por encima de cualquier interés

Machado, líder de un sector de la oposición venezolana que ganó reconocimiento en diferentes espacios internacionales, emprendió este viaje a Europa en medio de una agenda que incluye encuentros con líderes políticos y organismos internacionales.

El Vaticano no ofreció detalles de la audiencia, y el comunicado oficial se limitó a informar la presencia de Machado en la lista de audiencias del papa León XIV , sin mayores precisiones sobre la duración ni los asuntos abordados.

La audiencia se realizó este lunes por la mañana en la Ciudad del Vaticano, según la información publicada por la oficina de prensa del Vaticano. El registro oficial de la agenda papal incluyó el nombre de María Corina Machado junto a otras personalidades atendidas por el pontífice.

La Santa Sede no difundió fotografías ni declaraciones tras el encuentro. La agenda del papa León XIV suele publicarse diariamente con los nombres de las personas que recibe, sin ampliar datos cuando se trata de reuniones privadas.

Machado había anunciado previamente parte de su agenda internacional, que contempla viajes y reuniones con actores políticos y diplomáticos en distintos países, aunque no se especificaron los detalles de este pasaje por Roma.

El Vaticano y Venezuela en la agenda pontificia

En los últimos días, el Vaticano estuvo en el centro de informaciones relacionadas con la situación en Venezuela, luego de publicaciones que señalan intentos de la Santa Sede por mediar para ofrecer asilo al expresidente Nicolás Maduro antes de su captura por fuerzas estadounidenses, propuesta que no prosperó.

Ese reporte indica que el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, habría conversado con el embajador estadounidense ante la Santa Sede sobre una supuesta oferta rusa para conceder asilo a Maduro, aunque no se concretó.

Además, el papa León XIV pronunció mensajes públicos sobre Venezuela y la necesidad de respetar la soberanía y el bienestar del pueblo venezolano, en un contexto marcado por la atención internacional a la situación político-diplomática en ese país.