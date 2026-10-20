Tiene fecha el juicio por el crimen de Miguel Coria: "Pediremos la pena máxima"

La Justicia de Bolivia confirmó que el juicio oral por el asesinato de Miguel Coria , el jujeño de 37 años que fue encontrado sin vida el 25 de abril de 2026 en la ciudad de Tarija, comenzará el miércoles 13 de enero de 2027, a las 15:30 , de manera presencial.

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Por el crimen se encuentra imputado Moisés Márquez Calani, de 42 años , quien permanece detenido preventivamente en el penal de Morros Blancos, en Tarija. Está acusado de asesinato agravado por motivos fútiles y bajos, alevosía y ensañamiento .

Gabriela Coria, hermana de la víctima , habló sobre las expectativas de la familia y denunció que recibieron llamados de personas que se identificaron como allegadas al acusado, quienes les habrían ofrecido dinero para intentar modificar la calificación del delito.

Gabriela explicó que, pese a la confirmación del juicio, la familia continúa atravesando momentos de preocupación por situaciones que, según denunció, ocurrieron durante los últimos días. "Nosotros, quizás como familia, obviamente seguimos temiendo a un montón de cosas que puedan seguir sucediendo porque el acercamiento del entorno de él hacia nosotros nos provocó mucho dolor" , expresó.

Gabriela Coria, hermana de Miguel Coria

Señaló que una de las situaciones más difíciles fue que personas vinculadas presuntamente al acusado consiguieran el número telefónico de su madre y comenzaran a comunicarse con ella. "Ellos, sin ningún tipo de cuidado, empezaron a llamarla, a buscarla, no sé cómo tienen el teléfono porque lo guardamos siempre", manifestó.

Además, aseguró que recibieron propuestas económicas para intentar que el caso fuera considerado homicidio en lugar de asesinato, lo que podría implicar una pena menor según la legislación boliviana. "Nos llamaron muchas veces, nos humillaron ofreciéndonos dinero a cambio de que puedan cambiar de carácter de asesinato a homicidio", denunció Gabriela.

En ese sentido, sostuvo que las personas que se comunicaron se presentaron como familiares del imputado, aunque aclaró que desconoce sus verdaderas identidades. "Impunemente nos ofrecieron dinero para callarnos", afirmó, y agregó: "Pretendía también ponerle precio a la dignidad de mi hermano".

Frente a esta situación, aseguró que no aceptarán ningún ofrecimiento y continuarán acompañando el proceso judicial. "Nosotros como familia nos vamos a mantener firmes hasta el final porque mi hermano merece que se haga justicia", sostuvo.

"Esto es realmente un crimen de odio por su condición sexual"

La hermana de Miguel también habló sobre el significado que tendrá el juicio para la familia y expresó su esperanza de que el caso permita visibilizar la violencia y la discriminación que enfrenta la comunidad LGBT. Según su interpretación, el asesinato de su hermano estuvo motivado por su orientación sexual, una circunstancia que espera que sea considerada durante el proceso judicial.

"Creemos que ese día quizás podamos obtener un poquito de paz en nuestro corazón para decir que Miguel, el asesinato de Miguel, la vida de Miguel va a servir para algo más allá que solo meter a un tipo en la cárcel, sino para sentar un precedente porque esto es realmente un crimen de odio por su condición sexual", expresó.

Gabriela manifestó que espera que el caso contribuya a fortalecer los reclamos por los derechos de la diversidad sexual en Bolivia. "Y a través de mi hermano quizás puedan escucharnos para que la comunidad LGBT de Bolivia pueda tomar fuerza, pueda salir, pueda defender sus derechos porque son seres humanos como cualquiera de nosotros", señaló.

La familia pedirá la pena máxima por el asesinato de Miguel Coria

De cara al juicio oral, los familiares adelantaron que solicitarán la condena más severa prevista para el delito. "Nosotros queremos y pedimos la pena máxima para que siente un precedente, para que sea ejemplo de lo que no hay que hacer, que por lo menos la gente piense un poquito antes de agredir a la otra persona por ser distinto", afirmó Gabriela.

También destacó el acompañamiento que recibieron de amigos, familiares, integrantes de la comunidad religiosa y de la universidad, desde donde preparan un homenaje para recordar a Miguel. "Él ha sido muy querido, ha sido muy amado, nosotros le dimos la dignidad de sentirse amado", recordó.

Finalmente, remarcó que la búsqueda de justicia también tiene como objetivo defender los derechos de quienes sufren situaciones de discriminación. "Creo que la muerte de mi hermano va a sentar ese precedente para que la comunidad LGBT y todos los que se sientan diferentes sepan que tienen derechos y que nadie les puede coartar ningún derecho y menos la vida", concluyó.

A fines de agosto, el Ministerio Público de Bolivia dio por concluida la investigación y posteriormente la Fiscalía formalizó la acusación contra Moisés Márquez Calani, lo que permitió elevar la causa a juicio. El acusado continuará detenido preventivamente en el penal de Morros Blancos mientras avanza el proceso judicial.