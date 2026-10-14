La familia de Miguel Coria denuncia hostigamientos de la familia del presunto asesino

La familia de Miguel Coria , el odontólogo jujeño y profesor de zumba asesinado el 25 de abril de 2026 en Tarija, Bolivia , denunció que continúa sufriendo hostigamientos y presiones por parte del entorno del acusado del crimen .

A través de un extenso mensaje público, Gabriela Coria, hermana de la víctima , aseguró que recibieron ofrecimientos de dinero para modificar la calificación legal del hecho y denunció intentos de contacto con su madre, además de presuntas maniobras para silenciar sus reclamos en medios bolivianos.

"Hoy, a la espera de que el juzgado dicte la resolución para fijar la fecha del juicio oral , necesito contar públicamente el calvario de hostigamiento, impunidad y ofrecimientos de sobornos que estamos sufriendo como familia" , expresó.

Gabriela relató que fue contactada telefónicamente por un hombre que aseguró ser primo del imputado . Según su testimonio, esta persona les habría ofrecido dinero en bolivianos y dólares con el objetivo de llegar a un acuerdo. La hermana de Miguel sostuvo que la intención sería modificar la calificación de asesinato a homicidio para reducir la eventual condena del acusado .

En su publicación reprodujo una de las frases que, según denunció, recibió durante esos contactos: "Miguel ya está muerto, no hay nada que hacer, pero su familiar sigue vivo y puede estar con su familia". Para Gabriela, estos acercamientos representan una nueva situación de sufrimiento para toda la familia.

"Para nosotros es una total humillación y una burla espantosa a nuestro dolor; sentimos que lo vuelven a matar minimizando su muerte", manifestó. También denunció que intentaron comunicarse reiteradamente con su madre a través de un número telefónico privado que la familia procura mantener reservado.

Las pruebas del caso y la espera del juicio oral

Según explicó Gabriela, la causa se encuentra en una etapa previa a la fijación de la audiencia de juicio, luego de que vencieran los plazos procesales para la presentación de pruebas de ambas partes. Entre los elementos incorporados al expediente mencionó pericias genéticas que, de acuerdo con su relato, detectaron sangre de Miguel Coria en el calzado del acusado.

Miguel Coria

La familia espera que durante las próximas semanas se establezcan el día y la hora de inicio del debate oral. En paralelo, Gabriela cuestionó presuntas gestiones realizadas por la defensa para alcanzar un acuerdo económico. Señaló que “el abogado del imputado es el presidente del Colegio de Abogados de Tarija y afirmó que también habría contactado a sus representantes legales para ofrecer dinero a cambio de modificar la calificación del delito”.

Denuncian censura en medios de Bolivia y acompañamiento de organizaciones

Otro de los puntos señalados por Gabriela Coria es la presunta censura que, según afirmó, enfrenta la familia al intentar difundir el caso en medios de comunicación bolivianos. "Nos borran los comentarios, eliminan lo que escribimos en sus publicaciones y nos bloquean a la familia, a los amigos y a todos los que intentamos visibilizar la verdad", sostuvo. También denunció presuntas influencias económicas sobre algunos medios, aunque no presentó públicamente elementos que permitan corroborar esa acusación.

En su mensaje destacó el acompañamiento de organizaciones LGBT de Bolivia. Según relató, durante la Cumbre Nacional de la Coalición de Colectivos LGBT de Bolivia (COALIBOL), realizada del 8 al 10 de octubre en Cochabamba, se llevó adelante una movilización pacífica para reclamar justicia por Miguel y exigir que se reconozca el presunto componente de odio homofóbico en el crimen.

Movilización en Bolivia por Miguel Coria

Crimen de Miguel Coria: "No le vamos a poner precio a la vida de mi hermano"

Gabriela aseguró que la familia conserva audios y otros elementos relacionados con los presuntos hostigamientos, y que cuenta con asesoramiento legal. Además, indicó que no descartan presentar nuevas denuncias formales.

"Nuestra postura es inflexible y la mantengo con el corazón destrozado pero firme: no vamos a ceder ni un centímetro ni le vamos a poner precio a la vida de mi hermano", expresó. La causa por el asesinato de Miguel Coria ya fue elevada a juicio oral y el único imputado, Moisés Márquez Calani, permanece detenido preventivamente en el penal de Morros Blancos, en Tarija.