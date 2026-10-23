Histórico: Argentina goleó 5-1 a Marruecos y avanzó a octavos del Mundial Sub 17 femenino

Mercedes Diz convirtió un triplete y es su quinto gol en el Mundial.

La Selección Argentina femenina Sub 17 escribió una página histórica para el fútbol nacional al golear 5-1 a Marruecos, país anfitrión del Mundial 2026 , y conseguir su clasificación a los octavos de final por primera vez. El equipo dirigido por Christian Meloni mostró un gran nivel futbolístico y selló su pase a la siguiente instancia con una actuación contundente.

Con tres goles de Mercedes Diz , uno de Josefina Galarza y otro de Julieta Aguilar, la Albiceleste se impuso en la tercera y última fecha del Grupo A, disputada este viernes 23 de octubre en el Complejo Mohammed VI de Rabat. DSPORTS Fútbol

Argentina salió decidida a buscar la victoria y rápidamente comenzó a marcar diferencias. Mercedes Diz abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo y volvió a convertir cerca de la media hora, tras aprovechar una desatención defensiva y superar a la arquera marroquí.

La superioridad argentina quedó reflejada a los 35 minutos, cuando Josefina Galarza sorprendió con un espectacular remate desde afuera del área para establecer el 3-0. Antes del descanso, Diz volvió a aparecer con otra gran definición y completó su triplete para llevar el resultado a 4-0.

EL GOLAZO DE JOSEFINA GALARZA PARA QUE ARGENTINA LE GANE 3-0 A MARRUECOS EN LA COPA DEL MUNDO SUB-17 15 AÑOS LA JUGADORA DE BELGRANO pic.twitter.com/orBA0Xu2hx

ARGENTINA LE GANA A MARRUECOS Y SE ESTÁ METIENDO EN LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL U17 FEMENINO.



¿EL GOL? MERCEDES DIZ, OTRA VEZ. pic.twitter.com/X3Hkvm8qK1 — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) October 23, 2026

En el complemento, Marruecos consiguió descontar a través de Nessma Mouradi, a los 58 minutos, luego de un error defensivo argentino. Sin embargo, el seleccionado nacional mantuvo su protagonismo y Julieta Aguilar, que había ingresado desde el banco de suplentes, convirtió el quinto tanto con un remate de media distancia.

De esta manera, Argentina cerró una actuación inolvidable, con Mercedes Diz como máxima protagonista y una demostración colectiva que ilusiona de cara a los próximos desafíos.

Argentina hace historia en su primer Mundial Sub 17 femenino

La clasificación tiene un significado especial porque se trata de la primera participación de Argentina en una Copa del Mundo femenina de esta categoría.

El seleccionado conducido por Christian Meloni había comenzado su camino con una derrota 2-1 frente a Alemania, pero logró recuperarse con una victoria 2-0 ante Nueva Zelanda. Con la goleada frente a Marruecos, alcanzó los seis puntos y consiguió su lugar entre las 16 mejores selecciones del torneo.

El equipo llegó a esta competencia después de obtener el subcampeonato sudamericano en Paraguay, resultado que le permitió conseguir una histórica clasificación mundialista. Ahora, las juveniles argentinas dieron otro paso importante en el crecimiento del fútbol femenino nacional.

¿Contra quién jugará Argentina en los octavos de final?

Con su clasificación asegurada, la Selección Argentina espera conocer a su próximo rival en los octavos de final del Mundial Sub 17 femenino.

De acuerdo con los cruces previstos, Canadá o Brasil aparecen como posibles adversarios para la Albiceleste, a la espera de que se complete la definición de los grupos.

La Copa del Mundo se disputa en Marruecos desde el 17 de octubre y finalizará el 7 de noviembre. Argentina buscará prolongar su histórica participación y seguir avanzando en un torneo en el que ya consiguió superar todas las expectativas de su debut mundialista.