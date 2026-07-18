Inglaterra le ganó a Francia 6 a 4 por la tercer puesto del Mundial 2026

Del Bosque analizó la final del Mundial: "Argentina es un equipo incómodo que sabe lo que hace"

A pocas horas de la final del Mundial 2026, Vicente del Bosque, el entrenador que condujo a España a conquistar la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, dio su mirada sobre el duelo frente a la Selección argentina.

Si bien consideró que el favoritismo está del lado del conjunto español, el histórico DT destacó las principales virtudes del equipo dirigido por Lionel Scaloni y advirtió que será un rival muy complejo.

"Veo la final favorable a España, pero Argentina es un equipo incómodo, puñetero, que sabe lo que hace", afirmó Del Bosque en una entrevista con el diario El País. Además, resaltó el carácter competitivo de la Albiceleste y puso como ejemplo la remontada conseguida en la semifinal frente a Inglaterra.

El exentrenador también valoró el temperamento de los futbolistas argentinos y aseguró que su forma de competir puede marcar diferencias en un partido decisivo. "Todos hemos tenido compañeros argentinos y sabemos cómo compiten", sostuvo.

España y Argentina definirán este domingo al campeón del Mundial 2026 en una final que promete enfrentar a dos de las selecciones más fuertes del torneo.