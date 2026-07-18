sábado 18 de julio de 2026
18 de julio de 2026 - 12:34
en vivo Mundial 2026.

Inglaterra le ganó a Francia 6 a 4 por la tercer puesto del Mundial 2026

Los goles para Inglaterra fueron de Declan Rice, Ezri Konsa, Bukayo Saka en 3 ocasiones y Jude Bellingham, mientras que para Francia convirtieron Kylian Mbappé en 2 ocasiones, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé.

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Por  Verónica Pereyra
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Inglaterra venció a Francia 6 a 4 en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Los goleadores de Inglaterra fueron Declan Rice (2' PT), Ezri Konsa (17' PT), Bukayo Saka (36' PT, 45' PT, 41' ST) y Jude Bellingham (52' ST). Por parte de Francia, anotaron Kylian Mbappé (2' ST, 20' ST), Bradley Barcola (8' ST) y Ousmane Dembélé (50' ST). Las estadísticas del encuentro reflejan que Inglaterra tuvo una posesión del 55% frente al 45% de Francia, con 18 tiros al arco para Inglaterra y 19 para Francia, además de 466 pases correctos para Inglaterra contra 321 de Francia. No se mencionan tarjetas rojas en el resumen del partido. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Miami, donde Inglaterra logró asegurar el tercer lugar en el torneo.

Había tiempo para otro más: Gol de Francia y ahora están 5 a 4

ST 45+5m.- Dembelé encaró por derecha, ingresó al área, se perfiló para su pierna zurda y la clavó para ponerle suspenso al final del partido.

Saka metió el penal, puso el 5 a 3 y anotó su tercer gol en el partido

ST 42m.- El extremo del Arsenal le pegó cruzado y estiró la ventaja para Inglaterra.

Con este tanto consolida su hat-trick y se convierte en el cuarto inglés en lograr tres goles en un partido tras Geoff Hurst en la final del Mundial de 1966, Gary Lineker frente a Poloniia en 1986 y el que le marcó Harry Kane a Panamá en 2018.

Mbappé ya es el máximo goleador histórico de los Mundiales

ST 21m.- El segundo tiempo es otro partido y ya llegó el tercer gol francés en los pies de su gran estrella.

Con este gol, Mbappe es el máximo goleador de la Copa del Mundo con 10, dos más que Lionel Messi.

Francia reaccionó y marcó el 4-2 frente a Inglaterra

Francia volvió a meterse en partido en el segundo tiempo y descontó nuevamente ante Inglaterra en el duelo por el tercer puesto del Mundial 2026.

A los 8 minutos del complemento, Bradley Barcola, uno de los cuatro jugadores que Didier Deschamps mandó a la cancha durante el entretiempo, aprovechó una buena jugada dentro del área y definió para poner el 4-2.

Descontó Mbappé en el comienzo del segundo tiempo

ST 2m.- Mbappe salió a cambiarle la cara a Francia y puso el 4-1 prácticamente desde el vestuario.

Con este gol, Kiki llega a 9 en este Mundial y se adelanta a Messi.Además iguala los 21 de la Pulga en la historia de las Copa del Mundo.

Final del primer tiempo: Inglaterra golea 4-0 a Francia

Se terminó la primera mitad en Miami con un resultado inesperado. Inglaterra derrota 4-0 a Francia y queda a 45 minutos de quedarse con el tercer puesto del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel fue ampliamente superior y construyó una goleada contundente gracias a los tantos de Declan Rice, Ezri Konsa y un doblete de Bukayo Saka, que aprovechó cada desajuste de la defensa francesa.

La magnitud del resultado también tiene un peso histórico: la última vez que Francia recibió cuatro goles en un primer tiempo fue en 1968, durante un partido de las Eliminatorias para la Eurocopa frente a Yugoslavia.

Los "Bleus" buscarán reaccionar en el complemento, mientras Inglaterra intentará sostener la ventaja para subir al podio del Mundial.

Llegó el cuarto gol en un primer tiempo impresionante

PT 45+1m.- Exquisito pase de Eberechi Eze para que Bukayo Saka defina cruzado y ponga el 4-0.

Inglaterra amplía la ventaja: Bukayo Saka marcó el 3-0 ante Francia

Inglaterra dio otro golpe en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 y estiró la diferencia frente a una desconocida selección francesa. A los 36 minutos del primer tiempo, los británicos aprovecharon un rápido contraataque para convertir el tercer gol de la tarde.

La jugada comenzó con una salida veloz que dejó a los ingleses mano a mano con el arquero Mike Maignan. Marcus Rashford parecía perder la oportunidad al demorarse en la definición, pero finalmente asistió a Bukayo Saka, que apareció por el centro para empujar la pelota al fondo de la red y establecer el 3-0.

Mbappé casi logra el descuento

Francia estuvo a punto de descontar en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Kylian Mbappé recibió un pase filtrado dentro del área, eludió la salida del arquero Dean Henderson y definió con precisión.

Cuando la pelota parecía meterse lentamente en el arco, apareció Marc Guehi para despejar de cabeza prácticamente sobre la línea y evitar el gol francés.

Segundo gol inglés

PT 18m.- Saque de esquina de Rice y cabezazo en solitario de Konsa para estirar el marcador.

El córner había llegado de una situación casi idéntica al gol anulado que Saka no había podido hundir en la red.

¡Gol de Inglaterra! Rice abrió el partido

PT 2m.- Sorprendió Inglaterra con un tiro lejano del jugador del Arsenal.

El comienzo había sido con dominio inglés, pero el primer disparo al arco fue canjeado por gol.

Ya se juega el partido por el tercer puesto

Ya se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Francia e Inglaterra ya disputan el encuentro por el tercer puesto del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela fue el encargado de dar inicio a un partido que definirá quién se queda con el último lugar del podio.

El seleccionado francés afronta un encuentro especial, ya que marca la despedida de Didier Deschamps como director técnico. El entrenador pone fin a una etapa histórica al frente de los "Bleus", con la misión de cerrar su ciclo con una victoria.

Del otro lado, Inglaterra intenta dejar atrás la derrota sufrida ante Argentina en las semifinales. El equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel llega con la necesidad de terminar el Mundial con una buena imagen, en medio de las críticas que recibió el entrenador tras quedar a un paso de la final.

El partido se juega en Miami

Este será el séptmo encuentro de la Copa del Mundo 2026 que se disputará en este escenario que cuenta con capacidad para 65.000 personas.

En este estadio se disputó el cruce de Argentina frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial.

Francia no le tocó jugar ningún encuentro en este estadio en todo el torneo, pero Inglaterra jugó aquí el partido de cuartos de final contra Noruega, en el cual se impuso por 2 a 1 con dos tantos de Bellingham.

El adiós a Deschamps

Didier Deschamps dirigirá este sábado su último partido como entrenador de la selección de Francia, cuando Les Bleus se enfrenten a Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, en Miami.

Será el cierre de un ciclo de 14 años al frente del equipo, que termina con el sabor amargo de la eliminación en semifinales ante España y con la sensación de que una generación repleta de talento pudo haber conseguido más.

¿Qué cambios hicieron respecto a la semifinal?

Francia tendrá siete modificaciones respecto a los que cayeron ante España: Malo Gusto por Koundé, Lacroix por Upamecano, Konaté por Saliba, Theo Hernández por Digne, Zaire-Emery por Tchouameni, Cherki por Dembelé y Doué por Barcola.

Solo se mantienen Maignan, Rabiot, Olise y Mbappé

En Inglaterra entrará Henderson por Pickford, Quansah por Reece James, Konsa por Stones, Eze por Anderson, Saka por Bellingham, Rashford por Gordon y Tooney por Kane.

Solo siguen siendo titulares Guehi, Spence, Rice y Morgan Rogers.

Inglaterra pisa el estadio antes del duelo por el tercer puesto

La selección de Inglaterra salió a reconocer el campo de juego en la previa del partido por el tercer puesto del Mundial 2026. El equipo ultimó detalles antes de un encuentro clave para cerrar su participación en el torneo.

Francia salió rumbo al Estadio de Miami para jugar por el tercer puesto

Les Bleus se medirán ante Inglaterra para dirimir el tercer y el cuarto puesto del Mundial.

Del Bosque analizó la final del Mundial: "Argentina es un equipo incómodo que sabe lo que hace"

A pocas horas de la final del Mundial 2026, Vicente del Bosque, el entrenador que condujo a España a conquistar la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, dio su mirada sobre el duelo frente a la Selección argentina.

Si bien consideró que el favoritismo está del lado del conjunto español, el histórico DT destacó las principales virtudes del equipo dirigido por Lionel Scaloni y advirtió que será un rival muy complejo.

"Veo la final favorable a España, pero Argentina es un equipo incómodo, puñetero, que sabe lo que hace", afirmó Del Bosque en una entrevista con el diario El País. Además, resaltó el carácter competitivo de la Albiceleste y puso como ejemplo la remontada conseguida en la semifinal frente a Inglaterra.

El exentrenador también valoró el temperamento de los futbolistas argentinos y aseguró que su forma de competir puede marcar diferencias en un partido decisivo. "Todos hemos tenido compañeros argentinos y sabemos cómo compiten", sostuvo.

España y Argentina definirán este domingo al campeón del Mundial 2026 en una final que promete enfrentar a dos de las selecciones más fuertes del torneo.

El mensaje de Nadal para España antes de la final del Mundial

A pocas horas de la gran final del Mundial 2026, Rafael Nadal se sumó al apoyo para la selección española con un mensaje en sus redes sociales. El extenista, reconocido seguidor del fútbol, expresó su ilusión por el partido decisivo y destacó la importancia de representar a su país.

Nadal, quien definió al fútbol como una de sus grandes pasiones, alentó al equipo español antes del duelo por el título y también tuvo palabras de reconocimiento para Argentina, su rival en la final.

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