Jugó en Altos Hornos Zapla, hoy es figura en Chile y recordó sus duros momentos en Jujuy

Es goleador y comenzó su carrera hace varios años atrás. Entre sus equipos figura Altos Hornos Zapla , donde llegó en el 2015 con la ilusión de el ascenso, pero no pudo demostrar todo su nivel. Hoy la rompe en el fútbol de Chile , pero no se olvida de lo que vivió en Jujuy.

Lionel Altamirano en Altos Hornos Zapla Lionel Altamirano en Altos Hornos Zapla

"No tenia nada y apareció Zapla"

El atacante no se olvida de su paso por Jujuy y en el programa ´Te Quiero Ver´ de TNT Sports, recordó sus duros momentos en la Tacita de Plata. “Yo no tenía nada y ahí aparece Zapla. Me acuerdo de que había arreglado sueldo, casa y comida, pero el sueldo para mí solo, para mi señora no alcanzaba, no había comida”, enfatizó.

“Vivíamos en un hotel y me servía el plato de comida: ‘no, yo como arriba’ les decía a mis compañeros, porque teníamos que comer en el restaurante y yo me llevaba mi platito de comida, Y cuando me preguntaban por ella decía que se cocinó algo, pidió algo, pero era mentira”

“Después dejamos de cobrar, no teníamos para comer y entonces comíamos los dos del mismo plato. Nos ca… de hambre. Y ahí me di cuenta que la vida pasa por otro lado”, relató el futbolista. “Nunca pensé en abandonar, porque yo sabía que en algún momento la vida me iba a dar las cosas buenas y por suerte hoy están llegando".

Lionel Altamirano y su trayectoria

Nació en Laguna Paiva, Santa Fe, el 11 de noviembre de 1992. Juega como delantero y su primer equipo fue Unión de Santa Fe. Jugó también en Colegiales, Estudiantes de Caseros, Santiago Wanderers de Chile, Deportes Puerto Montt de Chile, Universidad de Concepción de Chile, Rangers de Chile y Deportes La Serena de Chile.