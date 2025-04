Talleres de Perico igualó 1-1 contra Zapla en el debut del Torneo Apertura

En el segundo tiempo ambos equipos intentaron pero no lograron sacarse diferencias y el clásico culminó igualado en 1-1.

Luján vs. Atlético Palpalá

Luján visitó a Atlético Palpalá por la Fecha 1 y se llevó el triunfo por 2-1. Vidable y Bárcena, marcaron para el granate, mientras que Huanca descontó para el local.

Gorriti y El Cruce sin ventajas

Por la primera fecha del apertura en el estadio Fausto Tejerina, Club Gorriti y El Cruce quedaron igualados en el estreno. Pablo Tastaca marcó para el diablo, mientras que Maximiliano Iturbe hizo lo propio para "las pirañas".

gimnasia de jujuy belgrano.jpg

Malvinas goleó a Comercio

El equipo de los "héroes" goleó 4-1 a Comercio. Luna y Cazón abrían el marcador para la visita a los 23´ y 26´ de la primera etapa. Mientras que a los 9 minutos del ST, Jiménez descontaba para el cuadro de Alto Comedero. Luna y Cazón de nuevo estiraron la ventaja y sellarían los tres primeros puntos de Malvinas.

El Bandeño goleó

Cuyaya ganó en Mariano Moreno, goleando a San Francisco en el debut del torneo Apertura. Fue 4-1, tras una primera mitad sin goles. Durante el complemento marcaron Ezequiel Marcani (x2), Román Gonza y Cesar Ruiz. Amir Zapana, descontó para San Francisco.

Suspendido Alberdi - La Viña

Dándole cierre a la primer fecha del apertura en el Libero Bravo Alberdi vs. La Viña no concretaron su encuentro debido a que el conjunto tiburón no pudo presentar su documentación a tiempo, esto hizo que el árbitro del encuentro Víctor Terán tome la decisión de suspender el mismo.