La actitud de compañerismo y amistad entre clubes de rugby de Tucumán y Jujuy

Las emocionantes palabras de un jugador tucumano

“Han venido de viaje, deben ser como cinco horas, y llegaron a Copa de Oro. Tienen que estar re contentos. Nosotros, que nos matamos acá, que ya los conocemos a los otros equipos cómo juegan, no llegamos ni a la de plata. Son jugadorazos. Lo han hecho perfecto; no pueden pedir más”, les dijo Jerez a sus ocasionales compañeros de equipo. “Íbamos perdiendo 14-0 y dejaban todo ustedes. Eso es lo que tienen que fijarse, no el resultado. Al final llegaron al try; hicieron un try espectacular”, acotó Álvarez.

Suri llegó a la final

Con el impulso de esta ayuda desinteresada, el Suri Rugby Club de Jujuy no solo pudo participar, sino que llegó a la final del torneo. Más allá de este gran logró, se celebra principalmente la unión y la amistad entre clubes, más allá de cualquier rivalidad.