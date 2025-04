Marcelo Moretti se tomó licencia en San Lorenzo tras ser acusado de recibir coimas

San Lorenzo se vio envuelto en un fuerte escándalo a raíz de una cámara oculta a Marcelo Moretti difundida por Canal 9.

La CD de San Lorenzo le pidió a Marcelo Moretti que se tome licencia

Esta ratificación se produce luego de una jornada en la que el grupo dirigente del club mantuvo un encuentro en el estadio con el fin de delinear cómo proceder, mientras que desde la AFA habrían manifestado de manera explícita su intención de pedirle a Moretti que se aparte de su función por un período de 90 días, otorgándole plazo hasta este miércoles para formalizar esa decisión, con el objetivo de aliviar una situación que generó un fuerte impacto mediático e institucional.

Esta postura contrasta con las declaraciones previas del propio Moretti durante su entrevista en TyC Sports, donde descartó por completo la posibilidad de evaluar una renuncia o licencia en ese momento. "Yo no tengo nada que ver, yo no hice nada malo. Yo tengo la conciencia totalmente tranquila".

"¿Cómo me voy a pedir licencia por algo que no hice? ¿Por qué me voy a pedir licencia? Yo no sé ni hice nada, no hay ningún tipo de culpabilidad. No tengo que dar explicaciones a nadie porque no hice nada malo", afirmaba Moretti.

Embed

Además de la posición expresada por la Asociación del Fútbol Argentino, dentro del propio San Lorenzo también se barajó internamente la opción de solicitar formalmente una medida similar. Sin embargo, se determinó que no avanzarían con ninguna resolución hasta que se concrete el regreso al país del vicepresidente Néstor Navarro, cuya llegada está prevista para este jueves.

Así fue la cámara oculta que desató el escándalo con Moretti en San Lorenzo

Embed

El origen del conflicto se remonta a la emisión del programa Telenueve Denuncia, donde el periodista Tomás Méndez presentó una investigación que incluyó videos comprometedores.

En dichas grabaciones, se observaría al presidente de San Lorenzo recibiendo cerca de 25.000 dólares, en al menos dos ocasiones diferentes, por parte de la madre de un futbolista juvenil con el supuesto objetivo de facilitar su incorporación al club. Este hecho habría tenido lugar durante los primeros seis meses del año 2024.