Escándalo en San Lorenzo: le hicieron una cámara oculta a Moretti por supuesta coima

Antes de que estalle el escándalo, Moretti participó de una misa en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo por la muerte del Papa Francisco.

A continuación, se inicia la grabación oculta, realizada por una persona ajena, durante un encuentro en las instalaciones del club, al que asisten Moretti, la madre del jugador y el funcionario público Francisco Sánchez Gamino. Este último, quien hasta ayer ocupaba el cargo de director de Estudios para el Desarrollo Nacional en la Jefatura de Gabinete, confirmó que fue removido de su puesto en la madrugada.

Tras los intercambios de cortesía, la mujer le entrega un paquete de billetes que se supone contiene 20 mil dólares. Ella le pide que los cuente, pero el abogado y empresario, que lidera San Lorenzo desde 2023, opta por guardarlos inmediatamente en el bolsillo de su saco.

Una cámara oculta, el presidente Moretti, y un supuesto pago de US$ 25 mil para fichar a un juvenil.

Inmediatamente después, el presidente de San Lorenzo comienza a indagar sobre el joven, a quien su madre describe como "contentísimo" y "desesperado por jugar". Sin embargo, también se revela un segundo encuentro, divulgado por Canal 9, en el que Moretti habría recibido otros 5 mil dólares, alcanzando así los 25 mil en total.

: -Bueno, acá está lo que faltaba. Revisalos porque el otro día hubo unos oxidados y no se qué... Moretti: -Está bien, yo confío...

Marcelo Moretti aún no salió a dar explicaciones

Asimismo, se presentó una grabación en la que Moretti comenta sobre el futbolista en cuestión: "Estuve todo el partido viendo con (Marcelo) Romano (NdeR: coordinador de Inferiores) y con (Néstor) Ortigoza (por entonces responsable del fútbol, luego desplazado por un caso de violencia de género), y les pregunté. Me dice 'no, bien. A ver, si vos no me decís nada, no lo elijo porque hay otro chico que está mejor que él'".

Hasta ahora, ni el club ni Moretti hicieron comentarios oficiales al respecto, ni se han filtrado explicaciones. De acuerdo con lo informado por TyC Sports, dentro de la institución reina el silencio. Mientras tanto, en el ámbito judicial aún no se han presentado denuncias, aunque, por cuestiones de tiempo y trámites, esto podría suceder en breve.

Moretti ofreció declaraciones el lunes con motivo de la muerte del Papa Francisco, quien era tanto socio como seguidor del club de Boedo. Además, asistió a la misa celebrada en la capilla Lorenzo Massa de la Ciudad Deportiva, prometió regalar una camiseta en honor a Jorge Bergoglio y expresó que "el futuro estadio llevará su nombre".