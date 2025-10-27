lunes 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 - 19:56
Capital.

Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos: inscriben para vender en los cementerios

Está abierta la inscripción para quienes deseen vender flores, artesanías o comidas el 1 y 2 de noviembre en los cementerios del Rosario y El Salvador.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Día de los Fieles Difuntos (foto archivo).

Día de los Fieles Difuntos (foto archivo).

Ya se encuentra abierta la inscripción para quienes deseen vender productos en los cementerios del Rosario y El Salvador durante los días 1 y 2 de noviembre, en el marco de la tradicional conmemoración del Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos.

La inscripción se extenderá hasta el viernes, y los interesados podrán acceder a uno de los 56 permisos disponibles para el cementerio El Rosario, donde se autorizará la venta de flores, artesanías y comidas. En tanto, el cementerio El Salvador contará con un cupo más reducido debido a las limitaciones de espacio.

Desde la Dirección de Espacios Públicos, Rebeca Quiroz le comentó a Canal 4 que la mayoría de los postulantes ya cuenta con expediente en la dependencia por participar en eventos anteriores. “La gente nueva debe generar su expediente desde cero”, señaló.

Día de los Fieles Difuntos.
D&iacute;a de los Fieles Difuntos (foto archivo).

Día de los Fieles Difuntos (foto archivo).

Los requisitos para la inscripción son:

  • DNI

  • Carnet sanitario

  • Certificado de negatividad

  • Certificado de residencia

  • Libre infracción municipal

En el caso de los vendedores de comida, deberán sumar el carnet de manipulación de alimentos.

Feria de ofrendas en la Vieja Estación

Por otro lado, la Municipalidad, a través del Mercado Central “6 de Agosto”, convocó a productores y productoras a participar de la Feria de Ofrendas 2025, que se realizará los días 29, 30 y 31 de octubre en la Vieja Estación.

El objetivo de esta feria es preservar las costumbres locales vinculadas con la festividad de Todos los Santos, además de ofrecer un espacio para que emprendedores exhiban y comercialicen sus productos.

Las inscripciones estarán abiertas del 22 al 27 de octubre, de 8 a 12 horas, en la Oficina de Administración del Mercado Central (Planta Alta), ubicada en la esquina de Alvear y Balcarce.

