lunes 11 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de agosto de 2025 - 21:24
Tareas.

EJESA realizará mejoras programadas en San Salvador de Jujuy y Monterrico este martes

Desde EJESA indicaron que estas tareas forman parte de su plan de mantenimiento y ampliación de la red.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Trabajos de EJESA.

Trabajos de EJESA.

Lee además
EJESA realizará tareas de mantenimiento 
Servicios.

Ejesa realizará tareas de mantenimiento este miércoles: dónde y desde cuándo
Comunicado de Ejesa: avanzan las tareas para restablecer el servicio eléctrico tras el viento Zonda.
Jujuy.

Comunicado de Ejesa: avanzan las tareas para restablecer el servicio eléctrico tras el viento Zonda

En San Salvador de Jujuy, las tareas se desarrollarán de 08:00 a 13:00 horas aproximadamente en el barrio Chijra (entre calles Rosedal, Las Tolas, Las Varetas, Guayacán, Los Guanacos, El Olivo y Los Quebrachales) y en barrio Belgrano (entre Av. 1° de Mayo, G. Spano y Juanita Moro), incluyendo zonas aledañas.

En este sector se pondrá en funcionamiento una nueva subestación transformadora que permitirá mejorar la capacidad y calidad del suministro eléctrico, optimizando la distribución de energía.

image

En Monterrico, el corte está previsto de 08:30 a 14:30 horas y afectará a viviendas de ODIJ, Loteo Soles, La Bomba, Fincas sobre Ruta N° 42 y sectores cercanos.

Allí se realizará un despeje de arbolado en las líneas eléctricas para garantizar un servicio más seguro y reducir las interrupciones.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ejesa realizará tareas de mantenimiento este miércoles: dónde y desde cuándo

Comunicado de Ejesa: avanzan las tareas para restablecer el servicio eléctrico tras el viento Zonda

Trabajos de EJESA para normalizar el servicio de energía eléctrica: barrios y zonas afectadas

Comunicado de EJESA sobre los cortes de luz: sectores normalizados

Nuevo comunicado de EJESA por las intensas ráfagas de viento zonda  y cortes de luz en Jujuy

Lo que se lee ahora
Penal de Gorriti.
Gorriti.

Cómo es la celda del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Por obras en el Xibi Xibi, la Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Penal de Gorriti.
Gorriti.

Cómo es la celda del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

Casa de Matías Jurado - Google Maps video
Crimen.

Los cambios llamativos en menos de dos años en "la casa del horror" de Matías Jurado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel