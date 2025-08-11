EJESA realizará mejoras programadas en San Salvador de Jujuy y Monterrico este martes

Trabajos de EJESA.

La empresa EJESA informó que este martes 12 de agosto se llevarán a cabo trabajos programados de mejora en el servicio eléctrico en distintos puntos de la provincia, que implicarán cortes temporales en el suministro.

En San Salvador de Jujuy, las tareas se desarrollarán de 08:00 a 13:00 horas aproximadamente en el barrio Chijra (entre calles Rosedal, Las Tolas, Las Varetas, Guayacán, Los Guanacos, El Olivo y Los Quebrachales) y en barrio Belgrano (entre Av. 1° de Mayo, G. Spano y Juanita Moro), incluyendo zonas aledañas.

En este sector se pondrá en funcionamiento una nueva subestación transformadora que permitirá mejorar la capacidad y calidad del suministro eléctrico, optimizando la distribución de energía.

image En Monterrico, el corte está previsto de 08:30 a 14:30 horas y afectará a viviendas de ODIJ, Loteo Soles, La Bomba, Fincas sobre Ruta N° 42 y sectores cercanos.

Allí se realizará un despeje de arbolado en las líneas eléctricas para garantizar un servicio más seguro y reducir las interrupciones. image

