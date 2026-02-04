miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 17:42
Salud.

El Instituto de Seguros de Jujuy reforzó la atención en clínicas con auditores que acompañan a los afiliados

La obra social provincial implementó un sistema de acompañamiento en clínicas y sanatorios para orientar a afiliados sobre trámites y acceso a la atención médica.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Instituto de Seguros de Jujuy.

Instituto de Seguros de Jujuy.

Instituto de Seguros de Jujuy.

Instituto de Seguros de Jujuy.

Octavio Pasini Bonfanti, el jujeño que superó tres veces en cáncer.
Historia.

El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "El cuerpo te habla, no hay que dejar pasar nada y estar atentos"
nuevo dni y pasaporte: desde cuando se implementa el formato en jujuy video
Documentos.

Nuevo DNI y pasaporte: desde cuándo se implementa el formato en Jujuy

Hasta el momento, más de 3.000 afiliados fueron orientados, asesorados y asistidos por los auditores ambulatorios, quienes prestan servicios en establecimientos de salud de San Salvador de Jujuy y Palpalá, con la proyección de extender esta modalidad a otras ciudades del interior.

Atención y acompañamiento en centros de salud

La Auditoría Administrativa Ambulatoria está a cargo de personal calificado del ISJ, específicamente capacitado para informar a los afiliados sobre los canales de acceso a los servicios de salud, coberturas y procedimientos administrativos.

“Ellos están junto a nuestros afiliados en forma permanente y eficaz”, destacó el vocal segundo del ISJ, Ezequiel Vega, al referirse al rol de los auditores en los distintos centros de atención.

Instituto de Seguros de Jujuy.
Instituto de Seguros de Jujuy.

Instituto de Seguros de Jujuy.

Actualmente, las auditorías se encuentran debidamente identificadas en el Sanatorio Norte, Clínica Lavalle, Sanatorio del Rosario, Clínica Los Lapachos y Nuestra Señora de Fátima de Palpalá.

“Nuestro propósito es acompañar y gestionar diferentes inquietudes y necesidades de los afiliados en los citados centros de salud”, explicó el funcionario, y reafirmó la decisión institucional de “mejorar la calidad de atención”.

Evaluación permanente del servicio

Desde el ISJ informaron que, para evaluar el nivel de atención, gestión y control de internaciones, se realizan periódicamente encuestas que permiten actualizar estadísticas sobre la calidad del servicio brindado.

Estos relevamientos sirven como insumo para la adopción de medidas administrativas que apunten a optimizar la experiencia de los afiliados en el sistema de salud y garantizar una atención más ágil, cercana y eficiente.

El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "El cuerpo te habla, no hay que dejar pasar nada y estar atentos"

Nuevo DNI y pasaporte: desde cuándo se implementa el formato en Jujuy

En Jujuy, crece la consulta por bajar de peso y alertan sobre tratamientos sin control

Habilitarán un espacio al aire libre en el dique Los Alisos para casarse

El 13 de febrero cierra la preinscripción a carreras de Nivel Superior en los IES de Jujuy

Juicio por el femicidio de Tamara Fierro. video
Jujuy.

Comenzó el juicio oral por el femicidio de Tamara Fierro

Por  Redacción de TodoJujuy

