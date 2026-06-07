7 de junio de 2026 - 14:35
País.

El multitudinario velorio del Indio Solari en fotos

Miles de fanáticos llegaron al Microestadio José María Gatica para darle el último adiós al músico. Muchos pasaron la noche en vigilia y la fila llegó a extenderse por decenas de cuadras.

Entre banderas argentinas y el Indio plasmado en ellas. Foto 1/8
Entre banderas argentinas y el Indio plasmado en ellas. Por
En el velatorio del Indio Solari, los fanáticos dejaban sus pertenencias. Foto 2/8

En el velatorio del Indio Solari, los fanáticos dejaban sus pertenencias.

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El cajón del Indio. Foto 3/8

El cajón del Indio.

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Autos ploteados del Indio. Foto 4/8

Autos ploteados del Indio.

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Más de 5km de fila para despedir al Indio. Foto 5/8

Más de 5km de fila para despedir al Indio.

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Familias enteras le dijeron adios al cantante.&nbsp; Foto 6/8

Familias enteras le dijeron adios al cantante. 

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Enorme mural en una de la calles de Buenos&nbsp; Aires.&nbsp; Foto 7/8

Enorme mural en una de la calles de Buenos  Aires. 

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Los fanáticos dejaban sus camisetas en el cajón. Foto 8/8

Los fanáticos dejaban sus camisetas en el cajón.

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