El multitudinario velorio del Indio Solari en fotos

Miles de fanáticos llegaron al Microestadio José María Gatica para darle el último adiós al músico. Muchos pasaron la noche en vigilia y la fila llegó a extenderse por decenas de cuadras.
En el velatorio del Indio Solari, los fanáticos dejaban sus pertenencias.
El cajón del Indio.
Autos ploteados del Indio.
Más de 5km de fila para despedir al Indio.
Familias enteras le dijeron adios al cantante.
Enorme mural en una de la calles de Buenos Aires.
Los fanáticos dejaban sus camisetas en el cajón.
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