Cazzu se mostró con un cantante y despertó rumores de romance. 

A cinco meses de lo que fue su escandalosa separación de Christian Nodal, la jujeña Cazzu se mostró muy divertida en un boliche con otro cantante y los rumores de romance no tardaron en llegar. Los detalles, en la nota.

Desde que Cazzu se separó de Christian Nodal , con quien tiene a su hija Inti, no se volvieron a conocer detalles de su vida privada ni de sus intereses amorosos.

“No sé qué pasará ahí. ¿Amigos o sucederá algo más?”, se preguntó la panelista de Empezar el día (Ciudad Magazine) en su posteo.

La separación de Cazzu y Nodal fue muy mediática, especialmente tras el anuncio de la boda del mexicano con quien era su supuesta amiga, Ángela Aguilar, que tuvo lugar en San Gabriel de las Palmas, México, y fue apadrinada por Marc Anthony.

Con este nuevo acercamiento, los seguidores de Cazzu se preguntan si está lista para abrirse nuevamente al amor, ya que la química con Doble P podría ser solo el inicio de algo más.

La polémica separación entre Cazzu y Christian Nodal

La relación entre Cazzu y Nodal siempre estuvo bajo el escrutinio público, especialmente debido a comparaciones con Belinda quien recientemente hizo referencia a él en una de sus canciones.

Cabe recordar que los cantantes comenzaron una relación amorosa en mayo de 2022, tan sólo tres meses después de que Nodal terminó su romance y compromiso con Belinda, y en tan solo dos años, conformaron una familia.

Finalmente se separaron en mayo de 2024, luego de rumores de infidelidad del mexicano con Ángela Aguilar, quien se suponía, era una de sus mejores amigas.

En ese sentido, la jujeña estuvo en el streaming de Mex Urtizberea, ¡FA!, y reveló la drástica decisión que tomó hace unos meses tras la escandalosa separación de Christian Nodal.

En la entrevista, la artista contó que hizo una “desintoxicación” digital en donde confesó que “yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular… y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien. Hola, me llamo Julieta, tengo 30, no tengo redes”.

“Saqué mis redes sociales porque ahí hay un infierno prendiéndose fuego y ni siquiera quiero que me salte una chispa”, dijo en referencia a la ruptura con el cantante mexicano y al hate que recibió.

Y continuó con que “ni siquiera quiero tener la posibilidad de confundirme de botón y esta decisión no me atormenta, al contrario, es la responsabilidad que tuve y que tomé yo con las redes sociales”.

Y agregó que “entendí que hay un montón de gente que no importa lo que hagas, no les gustás y te odia, y mañana te ama, entonces tiene la impunidad de decirte de todo”.