Lady Gaga emocionada ante más de dos millones de personas en Copacabana

Río de Janeiro vivió una noche histórica el sábado 3 de mayo, cuando Lady Gaga protagonizó uno de los conciertos más impactantes de los últimos años sobre la arena de la icónica playa de Copacabana , en el marco del evento Mayhem on the Beach.

Con una puesta en escena deslumbrante y un repertorio que recorrió sus mayores éxitos, la artista estadounidense desplegó durante más de dos horas todo su carisma, talento y energía frente a una multitud estimada en más de 2,6 millones de personas . Canciones como “Judas”, “Poker Face”, “Alejandro”, “Born This Way” y “Bad Romance” hicieron vibrar a un público diverso y entregado.

image.png

El show fue abierto por la reconocida drag queen brasileña Pabllo Vittar, quien calentó el ambiente con temas como “Son amores”, antes de dar paso a la estrella principal. A lo largo del recital, Gaga desplegó una estética potente que combinó irreverencia, crítica social, erotismo y una sensibilidad que ha caracterizado su carrera.

Fiel a su estilo, la artista reafirmó su vínculo con el colectivo LGBTIQ+ y otras minorías, poniendo en escena un mensaje de libertad, inclusión y vulnerabilidad emocional que ha trascendido generaciones.

image.png

Con Mayhem on the Beach, Lady Gaga no solo reafirmó su lugar como ícono del pop global, sino que también escribió una página memorable en la historia de los conciertos masivos en América Latina.