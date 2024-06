Charly García sorprendió a sus seguidores en Buenos Aires

El evento, que contó con la participación como DJ de Facu Iñigo , cuñado de García, marcó un hito en la carrera del artista, quien no se presentaba en vivo desde hacía años. La sorpresa y la emoción se apoderaron del público, que no esperaba disfrutar de la energía y el carisma característicos de Charly en un ambiente tan íntimo.

¡Volvió Charly y la rompió!

Los asistentes no solo pudieron disfrutar de la música, sino también de la cercanía con el músico y de anécdotas compartidas por Facu Iñigo, quien reveló la profunda conexión que tiene con García. "Me dio muchísimos consejos y me contó muchísimas anécdotas. Ir a su casa y escuchar a los Beatles, armonizar los dos a la par de las canciones, por ejemplo, es algo increíble pero que ya lo naturalicé", expresó Iñigo.

El mini concierto fue recibido con entusiasmo y aplausos, recordando al público la relevancia y la perdurabilidad de la obra de uno de los artistas argentinos más reconocidos en el mundo. Sin duda, una noche inolvidable que deja a todos con ganas de más.

