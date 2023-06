Coco Sily confirmó su romance con "Caramelito" Carrizo

El vínculo se estableció cuando Cecilia asumió la conducción del programa Tarde Extra en FM 107.5, emisora en la cual también trabaja Coco Sily, encabezando el programa Dios los cría de 9 a 12 de lunes a viernes. Luego, en diálogo con el portal Teleshow, Coco confirmó que los rumores son cierto y confirmó la relación.

El presentador de Noche de Mente en TV Pública, quien tiene cuatro hijos, concluyó su última relación en 2020: "Hará tres o cuatro años que no tengo una relación estable pero la paso muy bien. Tengo una vida social activa, mucha gente a la que quiero y que me quiere. Estoy tranquilo. Con mucho laburo y amigos, con una vida social súper plena. Ya no creo que vuelva a convivir. Puede aparecer alguien en mi vida pero ya no me veo en una situación de convivencia", aclaró poco tiempo atrás en una entrevista.

Durante su aparición en C5N, el comediante Coco Sily rememoró sus experiencias en el ámbito teatral, televisivo y radiofónico, y también expresó su opinión sobre la situación actual de Argentina en este periodo electoral: "Veo una derecha muy extrema y a los libertarios, y se me congela el corazón", sostuvo.