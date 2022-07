Dos acróbatas argentinos brillaron en el America´s Got Talent. 

Ambos nacieron en Buenos Aires y se definen como apasionados del deporte y del circo. Formaron parte por más de 10 años del equipo nacional de gimnasia rítmica y artística para luego comenzar a hacer giras internacionales para demostrar toda su destreza de manera particular.

“Sorprendente”, “impresionante”, añadieron los jueces del reality mientras observaban las piruetas en altura de Flor Aracama y Nico Busso, los gimnastas locales que intentan abrirse camino internacional con su arte.

Get Prepared to be Mesmerized by Duo Rings’ Sexy Aerial Audition | AGT 2022