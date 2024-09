FNE 2024: Martina Rauschemberger es la nueva Representante Nacional

"Quiero agradecer a todo el Ente, les juro que no me entra más felicidad en el cuerpo, muchísimas gracias a todos les quiero mandar saludos a mi pueblo Bernasconi", mencionaba la nueva representante nacional, agregaba: "Es una experiencia hermosa, se la recomiendo a todas, vine a vivir y sentir Jujuy, no vine con expectativas de ganar, me llevo de Jujuy su gente, su comida, su calidez, siendo yo logré ser Representante Nacional".