Impresionada.. Julieta Poggio con Canal 4: "Me encanta la FNE"

“Feliz de estar acá” , agregó apenas arribada a Ciudad Cultural y recordó que siempre fue una buena alumna en su etapa de la secundaria. “Me gustaba la materia Sociales. Matemática cero, no me llevo para nada con los números”.

“Me encanta y me entusiasma la Elección de mañana”, marcó Poggio, que recalcó la importancia de luchar contra el bullying en las redes. “La gente cree que no nos llegan las cosas o no nos afectan, pero todos somos personas”.

Poggio, que se hizo conocida por su participación en el reality Gran Hermano, se suma a grandes personalidades que estuvieron en la provincia para conducir en Canal 4 las transmisiones, como Silvina Luna, Solange Rivas, Sofía Jiménez, Cande Ruggeri, Nacho Castañares y Locho Loccisano.

Dijo que siente que cada vez “se toma más conciencia” en evitar maltratar vía redes sociales. “Hoy cuando veo un comentario feo, me río que haya gente que escriba cosas hirientes. Hay que sentir lástima por los haters”, indicó.

¿Quién es Julieta Poggio?

Es una artista argentina, nacida el 9 de enero de 2002 en Buenos Aires. Su carrera abarca diversas disciplinas, incluyendo la actuación, el baile, el modelaje y la música. Desde muy joven, comenzó a trabajar en la industria del entretenimiento, debutando como actriz a los siete años.

Uno de sus primeros papeles significativos fue en la película Papá por un día y más tarde participó en la obra de teatro Amor propio en 2021, donde compartió escenario con su hermana, Lola Poggio. En 2023, protagonizó la obra Coqueluche y fue parte del programa musical Zoom, acércate más, que tuvo una buena recepción entre el público joven.

Además de su carrera artística, Julieta es conocida por su trabajo como modelo e influencer, colaborando con marcas reconocidas y apareciendo en varias portadas de revistas a nivel nacional e internacional que la catapultan a un lugar de privilegio.

