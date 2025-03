Keita Baldé, el ex amante de Wanda Nara, se reconcilió con su esposa: los detalles. 

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Keita Balde (@keitabaldeofficial)

Hace unas semanas, Simona había asegurado que rompió su relación con Keita por culpa de Wanda. Sin embargo, ahora ambos demostraron que pudieron superar esa crisis que atravesó su familia luego de que saliera a la luz el affaire de él con la mediática.

Qué había dicho Keita Baldé sobre su affaire con Wanda Nara

A principios de febrero de este año, Simona había dado una entrevista en el ciclo italiano Verissimo TV(Canale 5) en la que habló sobre cómo afectó el escándalo mediático a su vida personal y familiar. La modelo contó que hizo lo posible para salvar su matrimonio pero que todo se destruyó cuando la mediática le mandó pruebas de los encuentros con Keita.

image.png

El video de Keita se presentó durante la emisión del ciclo Verissimo, donde Simona reconoció que todavía sigue enamorada de su exesposo y padre de sus dos hijos, Thiago e Isabel. Sin embargo, señaló que aún le cuesta comprender por qué la engañó con Wanda Nara.

En esa entrevista también se había sumado la declaración de Keita quien había asegurado que Wanda lo usó para vengarse de Mauro Icardi: “Ella decía ‘Me traicionaste una vez, yo te traicioné con esta’... los juegos entre Wanda y Mauro no son mi vida, repito, no digo que no haya cometido un error, solo estoy culpando a Wanda por cómo manejó la cosa y cómo lo monetizó, creo que no tiene corazón”.

“Keita y yo nos separamos en abril, cuando estábamos en el tribunal para separarnos, nuestros abogados nos pidieron que lo reconsideráramos, teniendo en cuenta nuestra familia y los dos hijos que teníamos juntos”, contó Simona y dijo que ahora logró perdonarlo. Incluso, pasaron Nochevieja los cuatro en familia.

En cuanto al ex matrimonio de Wanda y Mauro, soltó: “Creo que la señora habla por sí sola. Denunciamos a Wanda y Mauro porque no aceptamos que se hiciera pública esta historia. Somos totalmente diferentes, preferimos lavar la ropa sucia en casa. Le digo a Icardi que se concentre en el fútbol y no piense en chismes”.

En medio de las palabras que expresó Simona, la producción compartió un fragmento de una entrevista a Keita, en la que dijo: “Traición es una palabra que duele: cometí el mayor error de mi vida, con la mujer de mi vida. El juego de Mauro y Wanda no pertenece a mi vida: no tenían corazón. Simona es la única mujer que amaré por siempre”.

Tras oír la voz de Baldé, la modelo lamentó lo sucedido: “Me costó mucho aceptar todo esto, pero sabía que tenía que hacerlo por el bienestar de mis hijos. Me sentí rota por dentro, me costaba respirar”. Acerca de su relación actual con el delantero, planteó: “No sé si podremos volver a estar juntos, pero al menos hoy podemos hablar sin resentimientos”.

Por último, dejó un fuerte comentario en dirección a Wanda y el desenlace de su separación con Icardi: “Nosotros nunca habríamos hecho esto tan mediático, pero ella lo decidió así”.