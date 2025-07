¿Quién es Natasha Rey? La vedette del escándalo con Mauro Icardi

El supuesto chat con Mauro Icardi El supuesto chat con Mauro Icardi

Sin embargo, su presencia en los medios no es nueva. En 2014, fue protagonista de una fuerte declaración que la llevó a los programas de espectáculos cuando aseguró haber mantenido un vínculo con Diego Maradona. Según relató entonces, fue el propio exfutbolista quien se contactó con ella a través de Facebook, tras ver sus fotos en redes sociales. “Él vio mi página donde aparezco con un traje espectacular y entonces me contactó. Al principio pensé que era una joda, hasta el día de hoy no lo puedo creer. Él me llamó porque no creía que fuese Maradona, tengo su número, me propuso de todo. Algunas cosas íntimas...”, declaró en su momento.

Años más tarde, su nombre volvió a surgir en medio de una situación mucho más delicada. Tras la muerte de Silvina Luna, ocurrida el 31 de agosto de 2023, y el repudio generalizado a Lotocki, Rey fue una de las pocas figuras que lo defendió públicamente.

El escándalo con Icardi

El escándalo estalló cuando Natasha publicó en sus historias de Instagram capturas de una supuesta conversación con Mauro Icardi, actual delantero del Galatasaray y novio de la China Suarez, y aseguró que él le envió mensajes y un video íntimo mientras estaba vinculado con la China.

La vedette acompañó la polémica con fuertes mensajes, aludió a un piercing genital y acusó al futbolista de ser infiel

La respuesta de Icardi y el respaldo de Suárez

Desde Turquía, Icardi negó haber iniciado contacto, compartió una captura en la que supuestamente Natasha le enviaba un mensaje y dijo: “Muy poco creíble”

Además, lanzó un duro mensaje en Instagram: “Si van a editar y filtrar, por lo menos háganlo más creíble… no baratitos”. Por su parte, la China Suárez ironizó: “Por lo menos le hubieras aceptado los mensajes, baby”

La fuerte exposición en redes

Natasha no se quedó atrás. Difundió un video en el que supuestamente se ve a Icardi por sus tatuajes, acompañado de mensajes hirientes contra Suárez —como “zorra y zorra”— en tono desafiante. Poco después, puso su cuenta en modo privado tras ganar gran visibilidad en pocas horas