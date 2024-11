Qué pasó entre Wanda Nara y la China Suárez: todos los detalles. 

El encuentro entre Wanda Nara y la China Suárez no estuvo exento de tensión. Las dos figuras, que fueron protagonistas de numerosas controversias mediáticas, se cruzaron en un evento de alto perfil y, como era de esperar, no pasó desapercibido. Los detalles, en la nota.

“¿Qué hacés? ¿Qué venís acá? Me están grabando tus amigas”, respondió Suárez, y la conductora de Bake Off Famosos(Telefe), explotó. “No te hagas la zorra. Te esquivé durante años. Ahora te podés quedar con mi marido, ya no me importa. Podés hacer lo que quieras. Puta. Buscona. Ya tenés a mi marido libre, pero si buscás a Elián las piñas que te dio Pampita no son nada en comparación a las que te voy a dar yo”, contestó según Varela.

A la rubia se la vio parada de espaldas, mientras que la ex de Benjamín Vicuña mostró cara de enfado y mucha incomodidad. La frutilla del postre la puso el deportista, que observó el episodio de cerca y a pura risa.

Sin embargo, Wanda le puso paños fríos a la situación en donde manifestó que “me acerqué a saludar, sí, buena onda. "¿Y a mí qué tienen para decirme? Nada. Hay muy buena onda, yo ya había hablado con ella por teléfono".

En referencia a la versión que asegura que la actriz la increpó por filmarse, la mediática nuevamente lo negó y aclaró: "No la grabé, nos estaban grabando, le saqué el teléfono a una chica y Elián le borró el video".

Aseguran que Mauro Icardi y la China Suárez tuvieron sexo en un hotel

Desde Intrusos aseguran que la China Suárez y Mauro Icardi pasaron la noche juntos en un hotel luego de haber ido a un boliche porteño, En Intrusos, Guido Záffora contó que “se habrían ido a un hotel. Al mismo al que la China había ido con Rusherking”.

Se trata de un hotel de lujo ubicado cerca de las avenidas Callao y Libertador, donde la actriz y el futbolista “habrían pasado la noche juntos”.

Al rato, Marcela Tauro aportó un dato clave sobre la cena en el restaurante top: “Mauro pagó la mesa de la China. Se hablan hace varios días”.

Por último, Záffora explicó que China Suárez canceló sus planes de ir a ver a sus compañeras de En el Barro, Adabel Guerrero y Julieta Ortega a Sex, con lo cual se habría liberado para pasar la noche con Mauro Icardi.