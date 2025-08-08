Inteligencia Artificial en la Justicia jujeña

Digitalización de expedientes. “Hemos elaborado un laboratorio de inteligencia artificial, hemos elaborado un protocolo de inteligencia artificial, estamos capacitando en inteligencia artificial, así que estamos bastante adelantados respecto al tema” dijo el Presidente del Superior Tribunal de Justicia.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Ekel Meyer, aseguró que la provincia lidera en el país la incorporación de inteligencia artificial (IA) y la digitalización total de los procesos judiciales. “Tenemos el 100% de la digitalización realizada en nuestro Poder Judicial. No todas las provincias, les diría que no muchas lo tienen”, destacó.

En este sentido de Inteligencia Artificia, IA, al servicio de la Justicia, Jujuy no solo digitalizó su sistema, sino que también creó un laboratorio de inteligencia artificial y elaboró un protocolo de uso que regula su aplicación. “Estamos capacitando en inteligencia artificial, así que estamos bastante adelantados respecto al tema”, indicó Meyer.

Ekel Meyer.jpg Estamos capacitando en inteligencia artificial, así que estamos bastante adelantados respecto al tema”, indicó Meyer. Marco normativo para proteger a los ciudadanos La Corte provincial dictó una acordada que establece límites claros al uso de la IA en la Justicia. A su vez, el Dr. Meyer decía, “hemos puesto limitaciones al trabajo de la inteligencia artificial, sirve para maximizar las tareas de tipo administrativo, sirve para maximizar las tareas en relación al funcionamiento del personal en sí mismo y sus tareas laborales diarias, pero esto tiene que tener un marco de reglamentación. (…) De reglamentación, de protección y de limitación, porque también el exceso del uso de la inteligencia artificial puede llevar a equivocaciones, puede llevar a situaciones no queridas, por eso es que el laboratorio lleva adelante todas las tareas de investigación y de tratamiento respecto del uso de la inteligencia artificial, y nosotros hemos dictado un marco normativo con una acordada de la Corte para restringir el uso hasta los límites posibles en la medida en que esto sea utilizado por cada uno de nuestros funcionarios, empleados y jueces”

El objetivo: aprovechar sus beneficios en tareas administrativas y de apoyo al personal, pero evitar riesgos en las decisiones judiciales. “Imagínense un juez que dicte una sentencia a través de la inteligencia artificial y esta se equivoque, va en perjuicio de que entonces estas limitaciones y estas restricciones y esta protección hay que llevarla adelante en este marco normativo, por eso se ha dictado una acordada de la Corte limitando esta situación” decía el magistrado.

expedientes Digitalización de expedientes. “Hemos elaborado un laboratorio de inteligencia artificial, hemos elaborado un protocolo de inteligencia artificial, estamos capacitando en inteligencia artificial, así que estamos bastante adelantados respecto al tema” dijo el Presidente del Superior Tribunal de Justicia. Uso responsable y capacitación permanente en la Justicia jujeña La IA se utiliza principalmente para agilizar trámites administrativos y optimizar el trabajo diario de empleados y funcionarios. Sin embargo, su aplicación está estrictamente regulada para garantizar la protección de jueces, magistrados y ciudadanos. Liderazgo a nivel nacional El desarrollo jujeño en este campo es seguido de cerca por la Junta Federal de Cortes, que promueve capacitaciones y lineamientos para replicar experiencias exitosas en todo el país. “Por suerte hemos tenido un avance significativo y lo estamos compartiendo a nivel nacional”, afirmó Meyer. Con la combinación de digitalización completa, laboratorio especializado y un protocolo de actuación, Jujuy se posiciona en modernización judicial, marcando un camino.

