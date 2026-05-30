Jujuy: Impresionante nevada en la Quebrada Humahuaca

Lugares de Jujuy aparecieron diferentes este sábado. Las bajas temperaturas y las heladas dejaron paisajes cubiertos de blanco en la Quebrada de Humahuaca.

Agentes sanitarios compartieron imágenes del recorrido que atraviesa zonas como Loma Larga, Molulo y El Durazno.

Impresionante nevada en el corazón de la Quebrada

Agentes sanitarios compartieron imágenes del recorrido que atraviesa zonas como Loma Larga, Molulo y El Durazno.

El frío andino transformó cerros, caminos y pastizales en una postal poco habitual para esta época del año.

Agentes sanitarios compartieron imágenes del recorrido que atraviesa zonas como Loma Larga, Molulo y El Durazno.

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