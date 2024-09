Aitana está internada en el Hospital Garrahan y necesita ayuda

Al respecto Alejandro comentó su historia "estamos en Buenos Aires en el Hospital Garrahan, Aitana está atravesando una enfermedad que se llama aplasia medular, su medula no esta produciendo celular sanguíneas, no se sabe las causas, pero si se sabe que la cura es el trasplante de medula. Estamos a la espera de eso, pero no podría entrara a la unidad de trasplante por que está con una infección activa y ella no tiene defensa, su cuerpo no se puede defender. Entonces esta donación de granulocitos, sería ponerle defensas a su cuerpito para darle defensas y que pueda entrar a la unidad de trasplante".