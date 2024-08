Comienzan a reempadronar en el BEGU: cómo hacerlo y hasta cuándo

WhatsApp Image 2024-08-27 at 5.32.48 PM.jpeg

- Constancia de alumno regular actualizada

- DNI

- Tener una SUBE registrada a su nombre.

- En caso de que no tengan una tarjeta SUBE registrada, no se les va a aprobar el beneficio, ya que no se les puede aplicar.

Quienes quieran realizar este trámite deberán contar con DNI y tarjeta SUBE.

Dónde inscribirme

Se realiza de manera online a través de la página web de la municipalidad haciendo click aquí, se aprueba el beneficio y una vez aprobado, pueden pasar por cualquier punto de atención de SUBE para habilitar la tarjeta. Los alumnos que ya tuvieron el beneficio conocen la modalidad y pero por cualquier consulta pueden acercarse a las oficinas ubicadas en calle Tumusla 625 hacer su consulta desde el lunes 26 de agosto.

