"Este es un Gobierno de inclusión, que piensa en cada jujeño", dijo Carlos Sadir

Embed - Cierre de campaña del Frente Jujuy Crece

"Venimos haciendo mucho desde el municipio y el Gobierno, con obras y una infinidad de cosas. Somos los responsables de este Jujuy nuevo que tenemos y disfrutamos en paz. Nuestro Estado no recorta, es inteligente, eficiente, responsable que logra el equilibrio discal pero no a costa de la gente. Es un Gobierno de inclusión, que piensa en cada jujeño, en cada uno que necesita una mano. Este modelo es no dejar a nadie al borde del camino, es subirlo a nuestro camino que tiene desarrollo", añadió.