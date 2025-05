Ex trabajadores de Altos Hornos Zapla recibirán una indemnización por parte del Gobierno de Javier Milei

El gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, aprobó oficialmente la nómina de beneficiarios de los ex empleados de Altos Hornos Zapla , quienes, tras más de tres décadas de espera, finalmente recibirán la indemnización correspondiente a una deuda histórica largamente postergada.

El senador nacional y presidente de La Libertad Avanza Jujuy, Ezequiel Atauche , celebró el anuncio: “Después de más de 30 años, hoy se cumple una deuda con los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla. Se aprobó la nómina, el monto y el procedimiento para que puedan cobrar lo que durante décadas les fue negado”.

Al dirigirse a los vecinos de Palpalá manifestó: “Hace un par de días se firmó la resolución que reglamenta las indemnizaciones a los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla, un logro que hace 30 años estaban esperando los palpaleños”.

Ante esto, aclaró: “En esa resolución figuran los montos de las indemnizaciones a valor nominal, sin actualizar. Estos se actualizan con la fórmula polinómica que se encuentra descrita en la ley”.

Atauche se pronunció sobre intentos de desprestigiar este importante logro: “La casta está asustada, están operando, quieren arruinar este este buen momento que hace tanto tiempo esperan los palpaleños. No se asusten, la casta tiene miedo y actúan, como siempre, de manera inescrupulosa”.

Cabe recordar que Atauche fue uno de los impulsores del reclamo y acompañó a los damnificados en gestiones directas ante Nación. Destacó el rol del Gobierno actual y la voluntad de avanzar en soluciones reales: “Esto demuestra que no vinimos a hablar, vinimos a hacer. En solo unos meses, el presidente Milei hizo lo que la casta no quiso hacer en más de tres décadas”.

Además, remarcó el valor simbólico y social de la resolución: “Esto es un mensaje para todo Jujuy: el Estado está para reparar injusticias, no para perpetuarlas. Todos sabemos lo que representa Altos Hornos Zapla en nuestra historia”.

altos hornos zapla - tabajadores.jfif

El legislador también agradeció el compromiso del ministro Luis Caputo y de los funcionarios Carlos Guberman, José García Hamilton y Gustavo Panera, que impulsaron la resolución desde el Ministerio de Economía: “Trabajaron con seriedad, sensibilidad y compromiso. Sin especulación política, simplemente haciendo lo que corresponde”.

En un cierre con tono crítico, Atauche apuntó contra los gobiernos anteriores: “Si en 30 años no resolvieron esto, fue porque no quisieron. La casta política tuvo todas las herramientas y nunca movió un dedo. Nosotros venimos a cambiar eso. No con discursos vacíos, sino con hechos concretos que transforman la vida de las personas”.