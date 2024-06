Fue princesa de Pampita y ahora su hija es reina de la FNE 2024

En ese marco, Lola relató que en un principio había pensado en presentarse pero después la idea le causó nervios y había desistido. Sin embargo, luego con sus amigas decidieron formar parte de la elección: "Me convencieron y se trata de eso, de compartir con amigas, en total somos nueve las que nos presentamos", dijo.

"La FNE es mucho más que la belleza que se elige, hay que ver el proyecto de la carroza, los de solidaridad como reina", manifestó la Representante del Santa Bárbara. Después resaltó que este lunes al retornar al colegio "la recibieron con mucha alegría".

ALDONATE.jpg Lola Aldonate fue electa representante del Colegio Santa Bárbara

El recuerdo de la FNE por Daniela Sadir

Haciendo un repaso por lo que vivió en 1994, Daniela Sadir ponderó que en aquel momento "esa semana fue intensa", pero destacó: "Lo más lindo fue la elección del colegio porque está tu gente, tus compañeros y profesores, después se abre el juego y te acompañan tus papás, pero quedan los mejores recuerdos".

Miedo por la exposición con el avance de las redes sociales

En alusión a la elección de Lola como Representante en la FNE 2024, Sadir comentó su preocupación por tratar "de cuidar la otra cara de la fiesta". En base a esto, indicó que es necesario proteger a las candidatas del grooming y de la exposición en redes.

"Hay una apertura en redes, donde las chicas se exponen a que les manden solicitud o agreguen personas que tienen otras intenciones".

daniela sadir fne 1994.jpg

Lo lindo de la FNE

Asimismo, la ex reina provincial acotó que es importante resaltar la "parte linda" de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, expresando que "hay una apertura del juego donde no se discrimina, no separa y se disfruta en grupo".

"La FNE está muy organizada y el cuidado que tienen las chicas, tanto en lo estético, gente que las sostiene también desde lo emocional, las hinchadas que también están organizadas, es algo muy lindo".

Finalmente, Sadir dijo que le gustaría que su hija "viva tranquila el proceso" camino a lo que será la FNE en septiembre. "Quiero que lo viva día a día, caminando, que se conozca con las chicas, que disfrute, es muy linda la parte social de la FNE. Quiero que lleguemos a septiembre ayudando con florcitas, con la carroza, llevando comida a los carroceros", agregó.

lola aldonate y daniela sadir.jpg

Daniela Sadir, princesa nacional de Pampita

Daniela Sadir fue elegida en 1994 en primera instancia como la Reina del Nacional N°1. Luego, fue coronada como Reina del departamento Dr. Manuel Belgrano, y posteriormente, como Reina Provincial.

Al llegar a la última elección, la jujeña compartió momentos únicos con Pampita, quien en ese año fue elegida como Reina Nacional de los Estudiantes. Por su parte, Sadir fue elegida como princesa nacional.

pampita fne 1994.jpg

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, tenés la posibilidad de comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Embed - DANIELA SADIR Y LOLA ALDONATE - Madre e hija reinas de la FNE