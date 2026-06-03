4 de junio de 2026 - 07:43
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Las fotos de la marcha de Ni Una Menos en Jujuy

Miles de personas se dieron cita en una nueva marcha a 11 años del Ni Una Menos, contra los femicidios en Argentina.

Marcha del Ni Una Menos 2026 en Jujuy. Foto 1/24

Marcha del Ni Una Menos 2026 en Jujuy.

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Marcha del Ni Una Menos 2026 en Jujuy. Foto 2/24

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