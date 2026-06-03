Fuerte descargo de Flor Peña contra Laura Ubfal por sus críticas a su hijo menor

La controversia que se desató a partir de un comentario de Felipe , el hijo menor de Flor Peña , continúa generando repercusiones . Tras las críticas públicas de Laura Ubfal hacia la actriz por lo ocurrido en el streaming que comparte con Marley , la protagonista decidió hablar y responder de manera directa durante una entrevista en vivo en Intrusos .

El episodio se originó a partir de un fragmento de video que volvió a viralizarse en redes sociales , aunque había sido grabado más de un mes atrás. En esa emisión, Felipe , de 8 años , realizó un comentario sobre una compañera de la escuela , señalando que tenía varios novios .

A raíz de esa situación, Ubfal analizó el contenido y consideró que la actriz debía prestar más atención a la crianza , llegando a afirmar que, desde su punto de vista, estaba formando a un “incel” .

La polémica que se generó en torno a un comentario de Felipe, el hijo menor de Florencia Peña, sigue sumando capítulos.

Las declaraciones de la periodista no tardaron en tener eco y, apenas unas horas después, Florencia Peña conversó con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares para expresar su enojo y malestar por lo ocurrido. Visiblemente conmovida , aclaró que no había hablado del tema con su hijo y cuestionó el nivel de exposición que alcanzó la situación.

“Primero, pará, pará. ¿De qué noviazgo estamos hablando, chicos, a los ocho años? Ocho años, exactamente. No estamos hablando de un noviazgo. No es un nene de doce. Es un chico de ocho recién cumplidos que dijo algo en tono de broma, es un niño, es inocente, y hace 24 horas que lo están persiguiendo en televisión”, sostuvo.

La dura respuesta de Flor Peña a Laura Ubfal tras su controversial crítica a su hijo menor.

En esa misma línea, defendió la forma en que educa a sus hijos y rechazó de plano cualquier interpretación que sugiera una mirada despectiva o negativa hacia las mujeres.

El descargo completo de Flor Peña

Florencia Peña continuó con un descargo en el que defendió con firmeza a su hijo y cuestionó la interpretación del episodio. “Es un niñito que en ningún momento se pone a pensar, 'che, qué atorranta esta mina, si mirá la madre que tiene'. No, y aparte... Mirá la madre, o sea, mis hijos saben cómo crecieron, con una madre libre crecieron, saben cómo respetan a las mujeres. Vos te pensás que mi hijo más grande alguna vez me dijo, eso no lo digas, eso no te lo pongas'”, planteó.

En esa misma línea, remarcó que sus tres hijos la acompañan y la sostienen de manera constante, dentro de un entorno familiar donde la figura femenina siempre ocupó un lugar central y de fuerte influencia.

La actriz Florencia Peña habló con Intrusos tras el polémico cuestionamiento de la periodista a los dichos de Felipe, su hijo de 8 años.

Al hablar puntualmente a los comentarios de Laura Ubfal, la actriz expresó su desilusión. “Me sorprende y me da mucha tristeza, primero porque no viene a cuento en este momento y además porque si ella hubiera querido decirme algo me puede llamar por teléfono”, sostuvo.

Y profundizó en su descargo: “No se indigna ni se indignó con un montón de cosas que dicen muchas mujeres, pero ahora se enoja conmigo un mes después y ni siquiera me llama por teléfono. Si tiene mi número, que me escriba y me diga ‘che Flor, ¿te parece esto?’, y yo puedo debatirlo, ya me conocen cómo soy, pero esto me parece una locura total”.

Luego, explicó qué fue lo que más la afectó dentro de toda la polémica. “Pero además me parece un delirio ponerlo a Felipe, con 8 años, todo el tiempo en la tele mostrando como un niño, ¿qué están queriendo decir?”, se preguntó.

Por otra parte, rechazó de manera categórica las versiones que apuntan a que ella y Marley estarían sexualizando a sus hijos. “Estoy totalmente en desacuerdo, pero lo que más me duele fue lo de que estoy criando un incel. Eso me parece grave, chicos. Es como si yo me estuviera diciendo que estoy criando un psicópata”, expresó.

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Y cerró, claramente molesta: “Pero esto ya me parece zarpado, y me parece zarpado en un momento donde no tenemos que estar hablando de mí, ¿Qué importo yo? Corremos el foco del debate. Mañana tenemos que ir a marchar todas pidiendo, por favor, que esto se termine”. Finalmente, agregó: “Además es lo ilógico de que todo se me cuestiona, porque cuando soy libre y bajo línea de libertad sexual también se me cuestiona, porque hace no tanto me mandaron a hacer videos porno por cómo soy yo. Entonces todo les molesta, todo les molesta”.

Qué es un incel, el término con el que Laura Ubfal apuntó contra Florencia Peña y su hijo de 8 años

El término “incel” proviene de la expresión en inglés “involuntary celibate”, que significa “célibe involuntario”, y en sus orígenes hacía referencia a personas que deseaban mantener vínculos afectivos o sexuales, pero no lograban concretarlos. La palabra fue acuñada en la década de 1990 por una mujer canadiense como parte de un espacio de acompañamiento pensado para quienes atravesaban dificultades en sus relaciones personales.

Con el tiempo, especialmente a partir de su expansión en foros y comunidades digitales, el concepto fue mutando. En la actualidad, suele asociarse a una subcultura de internet integrada mayoritariamente por varones que atribuyen la ausencia de vínculos amorosos o sexuales a las mujeres o a factores externos.

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En muchos casos, este grupo expresa discursos misóginos, resentimiento hacia el género femenino y posturas críticas o de rechazo hacia el feminismo. Distintos especialistas y organizaciones han advertido que ciertos sectores vinculados a esta comunidad han difundido contenidos de carácter extremista e incluso violento.

Por ese motivo, en el lenguaje cotidiano y también en el ámbito mediático, el uso de la palabra “incel” dejó de limitarse a describir únicamente a alguien sin pareja o sin experiencias sexuales. En muchos casos, pasó a emplearse como un rótulo con carga negativa para señalar conductas asociadas a actitudes machistas, resentidas o directamente misóginas.

Laura Ubfal se defendió de las críticas por su enfrentamiento con Flor Peña.

En el marco de la controversia entre la periodista Laura Ubfal y la actriz Florencia Peña, el término tomó mayor visibilidad al ser mencionado dentro de un debate originado por comentarios del hijo menor de la actriz. Ese cruce derivó en una fuerte repercusión pública, con amplificación del tema tanto en redes sociales como en programas de espectáculos.