Las mejores 25 fotos de la Vía Láctea, con dos lugares de Jujuy

Alejandra Heis - Universo de sal Pasar la noche en Salinas Grandes, a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, pasar, no fue fácil. "Al caer la noche, me adentré en las vastas salinas hasta llegar a los estanques donde se extrae la sal. De repente, el viento se calmó y el aire se volvió pesado, creando una atmósfera extraña pero cautivadora", recuerda. El cielo ofrecía un espectáculo increíble: la Vía Láctea perfectamente alineada, el resplandor del aire coloreando cada horizonte en diferentes tonos. "No podía pedir más. Me di tiempo para hacer la foto y simplemente empaparme de la belleza del regalo de la naturaleza". Por