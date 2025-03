La impactante foto que mostró el fiscal en el juicio: "Así murió Maradona"

El 25 de noviembre de 2020 la Argentina vivía un momento que ni en los peores escenarios de terror hubiésemos imaginado: fallecía Diego Armando Maradona. En todos los casos “morir es parte de la vida”; sin embargo, en el caso “del Diego”; morir no estaba es esas posibilidades. Los imputados más comprometidos son los médicos Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

La octava imputada en la causa por la muerte de Maradona es la enfermera Dahiana Madrid, quien más adelante se enfrentará a un juicio por jurados. También se hará en los tribunales de San Isidro.

En el primer juicio por la muerte de Maradona, que comienza hoy, las partes están citadas para exponer las pruebas que, se espera, esclarecerán las circunstancias en las que Maradona falleció mientras se encontraba con internación domiciliaria en su casa de Tigre.

En este contexto, los fiscales a cargo de la acusación, Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, buscarán probar en las audiencias que los integrantes del equipo médico de Diego eran conscientes de la delicada situación de salud de su paciente y que, aun así, no tomaron las medidas necesarias para evitar las consecuencias fatales.

Todos están acusados por el delito de “homicidio con dolo eventual”, que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. ¿Qué significa? Según los fiscales, los imputados habrían actuado con conocimiento de las posibles consecuencias fatales de sus acciones u omisiones, pero no tomaron las medidas necesarias para evitarlas.

Para bancar esta postura, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren tienen como base no sólo que la habitación y la casa donde estaba alojado Maradona no era ni por asomo la de una internación domiciliaria, sino sobre todo los chats que se iban cruzando entre los médicos donde se expresaban mensajes del tipo “se va a morir”, “acomodemos la historia clínica”, o “podemos perder la matrícula y terminar en cana”. Es decir, según la fiscalía se estaban representando lo que iba a pasar y no hicieron nada para cambiar el rumbo.

Muerte de maradona Diego Maradona murió en su casa del barrio San Andrés mientras estaba con internación domiciliaria

Bases del juicio por la muerte de Diego Maradona

El campeón del mundo en 1986 murió por una insuficiencia cardíaca aguda, congestiva y crónica que le generó un edema agudo de pulmón, según la autopsia a su cuerpo.

El fiscal general de San Isidro, John Broyad, sostuvo “Maradona fue abandonado a su muerte”, explicó la junta médica que analizó el caso del exfutbolista.

Fernando Burlando, representante de Dalma y Giannina Maradona en la causa, mencionó que “quienes más ansían tener una respuesta son sus hijos”.

“Lo que hicieron fue un asesinato. Lo dejaron en el abandono, en la demencia. Esa gente hizo cualquier cosa con él, menos cuidarle la salud. Nosotros creemos que todos son responsables“.

Todo comenzará a debatirse hoy y se estima que se harán entre dos y tres audiencias por semana, por lo que por la cantidad de testigos el juicio demorará aproximadamente de cuatro a cinco meses. Recién para fines de julio se estima que estará el fallo y así Diego, el Diez, Maradona, podrá definitivamente descansar en paz.

Leopoldo Luque y Agustina Cosachov Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, dos de los siete imputados que serán juzgados desde este martes

Quiénes son los acusados por la muerte de Diego Maradona