Martín Meyer sobre la FNE: "Nos gustaría la Elección Nacional en Ciudad Cultural"

Martín Meyer - Pte. EAP La Elección Nacional a Ciudad Cultural

Destacó que en Alto Padilla se vivieron momentos muy lindos en la Elección Provincial. “Había un clima muy familiar. Estamos más cómodos y seguros en ese lugar”, y dijo que no se puede negar que los “jujeños hicimos crecer esta fiesta”.

Los motivos del éxito de la FNE 2024

Sobre el éxito que tiene la FNE cada año, dijo que “es una cuestión cultural. Está muy arraigada en nuestra tradición, por algo está hace tantos años vigente”, y dijo que para mucha gente “es un pasatiempo económico, porque van todos los estratos sociales y que cada año brinda una nueva experiencia, siempre hay algo nuevo para ver”.

“Fue muy positivo todos estos días de fiesta. Es una fiesta muy larga con muchas horas, con muchas circunstancias. Para que salga bien debe haber una armonía, si en esos días falla, todo se enfocara en eso”, y dijo que los resultados estuvieron dentro de lo pensado y programado.

Martín Meyer - Presidente del EAP.jpg Martín Meyer - Presidente del EAP

“Desfiles a tiempo, recitales y elecciones con un movimiento de gente de más de 250.000 mil personas, y no hubo problemas, ni accidentes, ni delito”, y dijo que es posible porque “el jujeño hace la fiesta. Sin el público ni los estudiantes, es muy difícil tener una fiesta.

Sobre el efecto turístico, dijo que en Jujuy en la semana del estudiante “se dan cientos permisos que a nivel nacional es difícil. No hay vacaciones y es difícil traccionar turismo, pero igual crece en general y particularmente en la semana del estudiante. Hicimos una comparación con la Secretaria de Turismo, no como en julio o enero, pero crece”.

“Hoy las representantes vienen con la familia o un curso entero. El crecimiento es sostenido, no es exponencial, pero cada año viene más gente”, y dijo que para que siga creciendo “es necesario darnos cuenta que la Fiesta “es una de las más grandes del país y darle la importancia que se merece para vender lo que tenemos”.

“Cuando la gente viene se sorprende de la magnitud que tiene. En muy pocos lugares tienen una fiesta con esta magnitud, duración y con el trato para los invitados. Por algo todos los años vienen todas las provincias, no falta ninguna. No es producto de una gestión en particular, sino de un trabajo de hace años”, indicó.

Desfiles de carrozas

Meyer detalló que este 2024 fue el año con mayor cantidad de carrozas y con más participantes del interior, además de la mayor cantidad de estudiantes del interior de otras provincias que estuvieron alojados en el Regimiento. “Hubo 539 chicos”.

FNE 2024 - carrozas Técnicas (12.jpeg Desfile de Carrozas en la FNE 2024

“En una fiesta tan tradicional que es difícil generar cambios, hay resistencia”, pero dijo que el reciclado y el cuidado del medio ambiente son ejemplos. “Hoy el 90% de las carrozas están recicladas”, y dijo que el predio de Ciudad Cultural “es el mejor lugar para estos grandes eventos”.

Sin trofeos y con voucher

Este año no se entregaron trofeos a las escuelas y colegios por las carrozas, y se les entrega el valor en dinero que cuestan esos trofeos. “Me pareció excelente. Se lo habíamos propuesto a los chicos antes y habían dicho que no. Este año un grupo de estudiantes lo propuso, se votó y ganó esa propuesta porque decían que era más útil para los carroceros del año que viene”.

“Hay un cambio de concepto: reciclado, solidaridad y compañerismo”, y dijo que este año el comportamiento en la entrega de premios de todos los estudiantes fue excelente. “No hubo problemas con ninguno. Lo mismo pasa con las representantes, no hay competencia entre ellas”.

Ke Personajes en la FNE 2024 Ke Personajes en la FNE 2024

Sobre el show de que Emanuel Noir con Ke Personajes en la Elección Nacional, Meyer sostuvo que “anduvo bien. Me sorprendió. Dio un show de dos horas. Muy buen artista y muy profesional”, y destacó que durante esta edición hubo artistas para todos los gustos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.