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16 de octubre de 2026 - 08:05
Jujuy.

Por acumulación de agua, restringieron el tránsito en avenida Savio

La medida afecta la circulación en sentido norte-sur, a la altura de la estación de servicios ubicada en avenida Savio. Piden precaución a los conductores.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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El corte se registra en sentido norte-sur, a la altura de YPF Sigma, en el sector conocido como la “curva de la muerte”. Ante esta situación, solicitaron a los automovilistas circular con precaución.

Recomendaciones para circular por Avenida General Savio

Desde Seguridad Vial pidieron extremar las medidas de seguridad al conducir, especialmente durante las precipitaciones.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Respetar las velocidades máximas permitidas.

  • Prestar atención a la señalización vial.

  • Mantener una distancia de frenado adecuada.

  • Evitar circular por la zona afectada durante lluvias intensas.

Hasta cuándo estará restringido el tránsito

Las autoridades indicaron que la circulación permanecerá reducida a media calzada hasta que mejore la situación y el sector vuelva a presentar condiciones seguras para el tránsito.

Por el momento, no se informó un horario específico para el levantamiento de la restricción.

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