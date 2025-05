Primera vez en la historia: una persona no binaria será diputada en Jujuy

Una banca desde la diversidad

Navarro integró la lista de Jujuy Crece, ocupando el octavo lugar entre los candidatos a diputados provinciales.

Además del ingreso histórico de Navarro, la nueva conformación de la Legislatura jujeña contará con representantes de cinco espacios. Jujuy Crece obtuvo 12 escaños, seguido por La Libertad Avanza con 7, el Frente Justicialista con 3, y el Frente de Izquierda con 2, que se suman a los dos diputados de Primero Jujuy.

¿Qué significa que una persona sea no binaria?

Una persona no binaria es alguien cuya identidad de género no se ajusta exclusivamente a las categorías tradicionales de "hombre" o "mujer". En lugar de identificarse completamente con uno de estos géneros, las personas no binarias pueden sentirse como una combinación de ambos, fluctuar entre ellos o no identificarse con ninguno. Esta identidad reconoce que el género es un espectro amplio y diverso, más allá del binarismo convencional.

Las personas no binarias pueden adoptar diferentes pronombres para reflejar su identidad. En español, es común el uso de "elle" como pronombre neutro, aunque algunas personas prefieren "él" o "ella", dependiendo de su experiencia personal. La elección de pronombres es una expresión importante de la identidad de género y debe ser respetada.

En 2021, Argentina incorporó la opción de género no binario en los documentos de identidad, permitiendo que las personas elijan una "X" en lugar de "M" o "F". Este avance legal reconoce y valida la existencia de identidades de género diversas.

Es importante destacar que la identidad de género es independiente de la orientación sexual. Una persona no binaria puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, entre otras orientaciones. La identidad de género se refiere a cómo una persona se percibe a sí misma en términos de género, mientras que la orientación sexual se relaciona con la atracción hacia otras personas.

¿Quiénes ingresaron a la Legislatura de Jujuy?

Los diputados que ingresan por el Frente Jujuy Crece son: Adriano Morone, Gisel Bravo, Omar Gutiérrez, Teresa Agostini, Mario Lobo, María Alejandra Mollón, Luciano Angelini, Yael Nicolás Navarro, Mario Nallar, Estela Patricia Ríos, Ramón Ángel Neyra, y Adelma Torres.

Tras los comicios, La Libertad Avanza contará en la Legislatura con 7 diputados que son los siguientes: Kevin Gustavo Ballesty, María Fernanda Checa Monaldi, Emiliano Vera Robinson, Sofía Ternavasio, Matías Fernando Paterno, María Laura Tome Gamez, Luis Federico Canedi.

Por el Frente Justicialista, ingresarán a la Legislatura: Noemí Isasmendi, Juan Manuel Soler y Daniela del Carmen Vélez.

Los dos legisladores que ingresan a la Legislatura son: Alejandro Vilca y Lamia Debbo.