¿Un asesino serial en Jujuy? Qué se sabe del caso que sorprendió en Alto Comedero

Un llamativo caso ocurrió en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy y encendió todas las alarmas: en el marco de una investigación por la desaparición de cinco hombres, la Policía de la Provincia encontró restos óseos y piel humana en el interior de una vivienda. La causa está en pleno desarrollo y ya hay un sospechoso detenido, acusado de haber actuado bajo un patrón que podría indicar la presencia de un asesino serial.

URGENTE. "Estamos pasando una emergencia en Alto Comedero", dijo el Jefe de Bomberos sobre los incendios

El procedimiento se realizó el miércoles, pero fue dado a conocer por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) el viernes, durante una conferencia de prensa en la que los fiscales a cargo del caso brindaron detalles del operativo y las hipótesis que se manejan. “El hallazgo es contundente”, aseguró el procurador general, Sergio Lello Sánchez , quien confirmó que se están realizando pericias de ADN para determinar si los restos pertenecen a las personas buscadas.

La causa se inició tras la denuncia por la desaparición de cinco hombres adultos en distintos momentos y con características similares. Según explicó el fiscal regional Guillermo Beller , todas las víctimas presentaban algún grado de vulnerabilidad social, lo que habría sido aprovechado por el sospechoso para acercarse a ellas.

Los investigadores analizaron cámaras de seguridad de la zona y detectaron una serie de traslados en remís protagonizados por el ahora detenido, en los que aparecían personas con rasgos similares a los hombres buscados. “Tenemos filmaciones que lo muestran subiendo a dos de los desaparecidos al vehículo, y además encontramos en la casa elementos que podrían estar vinculados a los otros”, dijo Beller.

Con estos indicios, se ordenó un allanamiento en el domicilio del acusado, ubicado en una zona residencial de Alto Comedero. El procedimiento reveló un escenario impactante: huesos calcinados, fragmentos de piel, ropa quemada y elementos de combustión. Todos los restos fueron enviados a laboratorio para ser analizados.

Embed - Hallazgo de restos óseos en una casa de Alto Comedero: hay un detenido

El testimonio clave

En la vivienda también residía un menor de edad, que fue entrevistado en Cámara Gesell y brindó un relato que la fiscalía considera determinante. Si bien por cuestiones legales no se divulgaron detalles del testimonio, sí se informó que el chico aportó “elementos muy fuertes” que comprometen directamente al imputado.

El menor está bajo resguardo, y su relato será evaluado en conjunto con las pruebas recolectadas en el lugar del hecho. Las autoridades subrayaron que el entorno era de alto riesgo y destacaron la importancia de haber podido intervenir a tiempo para proteger al niño.

alto comedero casa del asesino (1)

Qué se sabe del acusado

El hombre detenido tiene 37 años y ya era conocido en el barrio. Las autoridades no revelaron su identidad, pero sí señalaron que no se descarta que haya actuado de manera premeditada. Por ahora, es el único implicado y no hay pruebas de que otras personas hayan participado de los hechos investigados.

“La cantidad de restos encontrados y las circunstancias hacen que estemos frente a una causa grave. Todo indica que hubo al menos un homicidio, y posiblemente más”, explicó el fiscal Beller, quien anticipó que en los próximos días se llevará a cabo la audiencia imputativa, donde solicitarán la prisión preventiva del acusado.

mpa

La investigación sigue abierta

Por el momento, no se confirmó oficialmente la identidad de ninguno de los restos encontrados. Los peritos trabajan contrarreloj en la comparación genética con las familias de los desaparecidos, en tanto que la fiscalía analiza cada elemento para determinar el posible móvil del crimen.

En la vivienda también se encontraron prendas de vestir, efectos personales y otros indicios que podrían corresponder a las víctimas. “Estamos ante una causa compleja, pero avanzamos con cautela y con pruebas firmes”, concluyó el procurador Lello Sánchez.