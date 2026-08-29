29 de agosto de 2026 - 14:35
En fotos.

Las mejores fotos de Las Leonas campeonas del Mundo 2026

La Selección Argentina de Hockey se consagró campeona del Mundo 2026 tras vencer por penales a Países Bajos.

Foto: AP Photo/Patrick Post Foto 1/11

Foto: AP Photo/Patrick Post

 Por
Foto: AP Photo/Patrick Post Foto 2/11

Foto: AP Photo/Patrick Post

 Por
Foto: AP Photo/Patrick Post Foto 3/11

Foto: AP Photo/Patrick Post

 Por
Foto: AP Photo/Patrick Post Foto 4/11

Foto: AP Photo/Patrick Post

 Por
Foto: AP Photo/Patrick Post Foto 5/11

Foto: AP Photo/Patrick Post

 Por
Foto: AP Photo/Patrick Post Foto 6/11

Foto: AP Photo/Patrick Post

 Por
Foto: AP Photo/Patrick Post Foto 7/11

Foto: AP Photo/Patrick Post

 Por
Foto: AP Photo/Patrick Post Foto 8/11

Foto: AP Photo/Patrick Post

 Por
Foto: AP Photo/Patrick Post Foto 9/11

Foto: AP Photo/Patrick Post

 Por
Foto: AP Photo/Patrick Post Foto 10/11

Foto: AP Photo/Patrick Post

 Por
Foto: AP Photo/Patrick Post Foto 11/11

Foto: AP Photo/Patrick Post

 Por

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Más fotogalerías

las leonas sumaron su tercera estrella: los tres titulos de argentina fueron ante paises bajos
Hockey.

Las Leonas sumaron su tercera estrella: los tres títulos de Argentina fueron ante Países Bajos

Por  Gabriela Bernasconi
Foto: AP Photo/Patrick Post
Hockey.

¡LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO!

Por  Gabriela Bernasconi
Rugby en el fin del mundo: la inédita pasión que crece a 3.650 metros en la Puna jujeña
Jujuy.

Rugby en el fin del mundo: la inédita pasión que crece a 3.650 metros en la Puna jujeña

Por  Cristian Almazán

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel