¿Cuál es el significado de "ghostear" a alguien y qué implica el "ghosting"?

Esperamos que nunca hayas sido víctima de un "ghosting" ni que hayas recurrido a esta táctica con alguien. En los últimos años, estos términos se han vuelto comunes para describir ciertos comportamientos, no solo en el contexto de las redes sociales , sino también en nuestras relaciones personales . Pero, ¿qué implica realmente "ghosting" o "ghostear" a alguien?

No es recomendable que practiques el "ghosting" en Twitter . En el contexto de los videojuegos , particularmente en LoL , es bastante común que los jugadores recurran al "ghosting" .

Cuando usamos el anglicismo "ghosting", a menudo lo hacemos dentro de la frase "hacer ghosting". No puedo creer que me hayan ignorado de esa manera. Ignorar a alguien en WhatsApp se ha vuelto más común de lo que imaginamos. Este comportamiento demuestra una falta de consideración por los sentimientos ajenos y resulta muy perjudicial.

Dado que gran parte de nuestra comunicación actual se realiza a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram y redes sociales como Twitter o Instagram, surgen constantemente nuevas expresiones que describen nuestras interacciones en estos entornos. No es sorprendente que muchas de estas expresiones tengan una carga negativa.

Ghostear en LoL es muy frecuente entre los jugadores de videojuegos.

Siento que me están ignorando; no he recibido ningún mensaje nuevo por WhatsApp. Uno de los términos en inglés que ha ganado popularidad, especialmente con el auge de las redes sociales, es el de "ghosting". La frase "ghostear" a alguien se utiliza para describir el acto de cortar abruptamente toda relación con otra persona, ya sea en un contexto romántico o amistoso.

Hay varias formas de "ghosting", pero en términos generales, quien practica el "ghosting" elige cortar todo contacto con otra persona de manera repentina. Es decir, termina la relación sin ofrecer ninguna justificación o motivo para el alejamiento. Los términos "ghosting" y "ghostear" provienen del inglés "ghost", que se traduce como "fantasma".

Este término comenzó a utilizarse en inglés hace aproximadamente siete u ocho años y se incluyó en el diccionario Merriam-Webster en 2017. A medida que las citas en línea se volvían más comunes, la palabra ganó mayor relevancia.

Cuando empleamos el anglicismo ghosting, solemos hacerlo como parte de la expresión hacer ghosting.

Cuando experimentas el "ghosting", te das cuenta porque dejas de recibir mensajes de WhatsApp, mensajes directos, comentarios o llamadas de la persona que te está ignorando. Por eso, existe una estrecha conexión entre el "ghosting" y plataformas como WhatsApp o Instagram.

¿En qué consiste “ghostear” a alguien?

Como hemos visto, nuestra forma de interactuar hoy en día difiere significativamente de cómo lo hacíamos hace diez o quince años. Gran parte de nuestras relaciones se desarrollan en línea, lo que ha dado lugar a la aparición de términos o verbos vinculados a plataformas como Tinder o WhatsApp.

De todos modos, "ghostear" alude a una actitud perjudicial que ignora por completo los sentimientos de la persona que está siendo ignorada, sin considerar cómo puede afectarles.

Hacer ghosting en WhatsApp es más habitual de lo que pensamos.

Este tipo de conductas provoca que muchas personas se cuestionen las razones detrás del "ghosting" y se interesen por entender qué tipo de individuos suelen practicarlo.

¿Con qué sinónimos de “ghostear” podemos reemplazar esta palabra?

¿Alguna vez has sido objeto de "stalking" o "ghosting"? Si prefieres evitar estos anglicismos, puedes optar por términos en español que tengan el mismo significado o usar sinónimos.

Para sustituir "ghosting" o "ghostear" en español, podrías emplear el término "fantasmear". Alternativamente, puedes usar palabras como "desaparición", "fantasmeo" o "espantada" para describir esta conducta.

Ninguna de estas alternativas es común, y en español, usamos verbos como "fardar" o "chulear" para describir comportamientos negativos similares al "ghosting".

La expresión ghostear a alguien se emplea cuando se rompe, de repente, la relación con otra persona, ya sea sentimental o de amistad.

Es raro oír que alguien ha "fantasmeado" a otra persona o que ha sido "fantasmeado" en comparación con frases como "haber sido ghosteado" o "ghostear a alguien".

Algunos sinónimos más frecuentes de "ghostear" incluyen:

Bloquear a alguien

Borrarse del mapa

Desaparecer

Esfumarse

Hacerle el vacío a alguien

Ignorar a alguien

Ningunear a alguien

Tras examinar el significado de "ghosting" en español y cómo se usa el término "ghostear", te aconsejamos evitarlo por completo, ya que experimentar el "ghosting" nunca resulta agradable.

Existen diferentes tipos de ghosting.

¿Por qué no expresar claramente por escrito tus razones para distanciarte en una relación de amistad, amorosa o de otro tipo? Además, con LanguageTool, no tienes que temer escribir en plataformas de mensajería como Slack o Gmail, ya que este servicio corregirá errores ortográficos y gramaticales, garantizando que tu mensaje sea claro, efectivo y que mantenga la atención del receptor sin distracciones por errores.

